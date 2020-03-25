Семь типов платьев, которые будут в тренде в 2020 году

Платья — та самая покупка, от которой не откажется ни одна девушка в начале нового сезона. Мини, миди или платья в пол — хочется скупить их все! Весной и летом 2020 года каждая найдет в огромном разнообразии что-то свое: женственные и милые, спортивные и яркие, минималистичные и элегантные, смелые и броские, богемные и с изюминкой.

Wday.ru представляет семь трендов, благодаря которым вы точно не ошибетесь с выбором нового платья в этом году.

Цветное полосатое платье из трикотажа

От самых простых полосатых трикотажных платьев до действительно необычных цветовых решений — это прекрасный наряд выходного дня. Оно будет идеальным решением, если вам хочется выглядеть мило и оставаться непринужденной. В сочетании с каблуками и пиджаком его можно надеть на работу. Также полосатое трикотажное платье отлично подойдет и для приятного ужина.

Платья в стиле 80-х

Речь идет не о выпускном наряде вашей мамы, однако коктейльные платья в стиле 80-х в новом сезоне будут одним из главных трендов. Вы можете выбрать этот наряд, дополнив его украшениями со стразами и яркими каблуками, а можете оттенить яркость платья простыми аксессуарами. Одно ясно наверняка — как только вы наденете такое платье, вам определенно станет весело.

Кожаное платье

Вы можете быть любительницей минимализма, а можете любить эксперименты с формами и цветами. В любом случае кожаное платье поможет вам выглядеть сногсшибательно. Силуэты бывают совершенно разными: обратите внимание на платья-рубашки, рукава-фонарики или на соблазнительные обтягивающие платья. Найдите свою модель и не переборщите с аксессуарами.

Платье в горошек (полька-дот)

Весной кто-то предпочитает цветочный узор, а кто-то платье в горошек. Этот принт совсем не новый, но такая вещь в гардеробе вам точно необходима. В 2020 году отдайте предпочтение ярким цветам, винтажным силуэтам и придайте привычным образам современное видение. Платье в горошек прекрасно подойдет как для офиса, так и для вечеринки.

Объемные рукава

Объемные рукава станут одним из главных трендов весны 2020 года. Они бывают мягкими и романтичными, а иногда они выглядят как рукава платья принцессы. Выбирайте яркие цвета, спокойные оттенки или игривые принты. Сочетайте такие платья с минимальным количеством аксессуаров. Также не забывайте о том, что кроссовки могут дополнить ваш образ.

Платье с принтами в стиле 60-х

Еще один ретро-тренд, который будет популярным в этом году, — принты из 60-х. Цветы, бабушкины обои, узоры из калейдоскопа — все это для тех, кто готов носить яркие цвета и считает себя максималистом.

Платья в стиле бохо