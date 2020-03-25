Ср, 25.03.2020

Любовница Константина Ивлева – хейтерам: «Свою жизнь уже засрали, теперь мечете говно в мою»

Константин Ивлев

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Новый роман 46-летнего российского ведущего шоу «На ножах» с 27-летней журналисткой Валерией Куденковой развивается с большой скоростью. Девушка познакомила Ивлева с родителями, которые одобрили ее выбор. Также Лера готова бороться за свое счастье и отражать негатив от недоброжелателей.

В начале марта жена ведущего шоу «На ножах» рассказала «СтарХиту», что она разводится со знаменитым мужем из-за любовницы. По словам Марии Ивлевой, ей прислали видео, на котором запечатлен Константин в компании незнакомки. Говорить, мол, это подстава и похожий человек, Ивлев не стал. Как оказалось, его роман с 27-летней журналисткой Валерией Куденковой из Краснодарского края длится уже больше двух месяцев. 

Многие фанаты ведущего встали на сторону его жены Маши, как-никак она родила Косте двух замечательных детей и отдала браку 23 года своей жизни. Поэтому ежедневно новая пассия Ивлева получала десятки разгневанных сообщений. Однако Валерию они не беспокоили, даже сейчас девушка по-прежнему выкладывает в сеть совместные снимки и видео с Константином, хвастаясь его подарками.

«Первое время некоторые комментарии пробивали мой панцирь-пофигизма, — говорит Куденкова. — Но не долго, уже отпустило. Когда переходишь на страницу хейтеров, видишь абсолютно несчастных и недовольных своим бытием людей! Поэтому что им еще остается делать? Свою жизнь они уже засрали, теперь мечут говно в чужую».
  
Валерия Куденкова с ведущим
Валерия Куденкова с ведущим

Недавно Константин и Валерия вернулись из поездки с Мальдивских островов. В путешествии ведущий устраивал избраннице романтические ужины, а также организовал фотосессию на пляже. На отдыхе Лера откровенно поделилась с поклонниками, что ее чувства к Ивлеву появились благодаря воле судьбы и «никто никого не отбирал и не предавал». Сейчас отношения возлюбленных вышли на новый уровень, Куденкова познакомила Костю с родителями. 

«Приняли его хорошо, — продолжает Валерия.—  Они за счастье и любовь. Кстати, сейчас я развиваю свой блог. Скоро будет много интересного!»

Удивительно, но несколько месяцев назад шеф-повар возил семью тоже на Мальдивы
Удивительно, но несколько месяцев назад шеф-повар возил семью тоже на Мальдивы

Напомним, что сейчас в семье Ивлевых идут судебные разбирательства. По словам жены Константина, измена 46-летнего мужа стала потрясением для всех его близких и родных. «Дети в шоке, его мама с папой плачу.  Кошмар для всех! Он вообще сейчас ведет себя не по-мужски: деньги прячет, хочет забрать дочку Машу. Подала на алименты, с адвокатом будем составлять иск», - делилась Маша.

Мария отказалась выяснять отношения с разлучницей. «Зачем? — вздыхала Ивлева. — Просто Константин для меня предатель. Слюни и сопли подтирала мужу, когда ему было 23 года, и вот так он отплатил мне?»

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