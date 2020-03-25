Любовница Константина Ивлева – хейтерам: «Свою жизнь уже засрали, теперь мечете говно в мою»

В начале марта жена ведущего шоу «На ножах» рассказала «СтарХиту», что она разводится со знаменитым мужем из-за любовницы. По словам Марии Ивлевой, ей прислали видео, на котором запечатлен Константин в компании незнакомки. Говорить, мол, это подстава и похожий человек, Ивлев не стал. Как оказалось, его роман с 27-летней журналисткой Валерией Куденковой из Краснодарского края длится уже больше двух месяцев.

Многие фанаты ведущего встали на сторону его жены Маши, как-никак она родила Косте двух замечательных детей и отдала браку 23 года своей жизни. Поэтому ежедневно новая пассия Ивлева получала десятки разгневанных сообщений. Однако Валерию они не беспокоили, даже сейчас девушка по-прежнему выкладывает в сеть совместные снимки и видео с Константином, хвастаясь его подарками.

«Первое время некоторые комментарии пробивали мой панцирь-пофигизма, — говорит Куденкова. — Но не долго, уже отпустило. Когда переходишь на страницу хейтеров, видишь абсолютно несчастных и недовольных своим бытием людей! Поэтому что им еще остается делать? Свою жизнь они уже засрали, теперь мечут говно в чужую».

Валерия Куденкова с ведущим

Недавно Константин и Валерия вернулись из поездки с Мальдивских островов. В путешествии ведущий устраивал избраннице романтические ужины, а также организовал фотосессию на пляже. На отдыхе Лера откровенно поделилась с поклонниками, что ее чувства к Ивлеву появились благодаря воле судьбы и «никто никого не отбирал и не предавал». Сейчас отношения возлюбленных вышли на новый уровень, Куденкова познакомила Костю с родителями.

«Приняли его хорошо, — продолжает Валерия.— Они за счастье и любовь. Кстати, сейчас я развиваю свой блог. Скоро будет много интересного!»

Удивительно, но несколько месяцев назад шеф-повар возил семью тоже на Мальдивы

Напомним, что сейчас в семье Ивлевых идут судебные разбирательства. По словам жены Константина, измена 46-летнего мужа стала потрясением для всех его близких и родных. «Дети в шоке, его мама с папой плачу. Кошмар для всех! Он вообще сейчас ведет себя не по-мужски: деньги прячет, хочет забрать дочку Машу. Подала на алименты, с адвокатом будем составлять иск», - делилась Маша.