ТОП-3 женских имен, обладательницы которых стареют раньше всех

Имя человека может рассказать о многом: характере, вредных привычках, скрытых ресурсах и преимуществах. Имя — это своего рода код, в котором зашифрована информация о его обладателе. Игнорировать этот факт — неправильно, утверждает Femmie.ru. Нарекая ребенка так или иначе, можно обеспечить ему прекрасное будущее или обречь на вечные страдания.

Специалисты утверждают, что есть ТОП-3 женских имен, обладательницы которых выглядят намного старше своих лет.

Имя Марина находится под влиянием Луны, которая и наделяет своих подопечных некоторыми особенностями во внешности. Эти женщины, как правило, прилагают массу усилий, чтобы держать себя в форме и выглядеть привлекательно. Они ходят в спортзал, следят за питанием и посещают косметолога. Однако стоит немного расслабиться, как тут же на теле появится лишняя складочка. Зачастую именно полнота взрослит этих прекрасных женщин.

Сатурн — суровый покровитель Надежд. Обладательницы этого имени наделены неисчерпаемой энергией и силой, которые помогают ей преодолеть любые жизненные трудности, что сказывается на внешнем виде.

Взрывоопасная и целеустремленная Надежда зачастую выглядит старше своих лет. Она не боится брать на себя ответственность за окружающих и постоянно испытывает нервный стресс. Все это губительно сказывается на ее молодости и красоте.

Натальям покровительствует знак Девы. Эти женщины могут выглядеть совершенно по-разному. Однако они сами отмечают, что раньше сверстниц замечают первые признаки старения.