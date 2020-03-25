Как одеваться девушкам с фигурой «яблоко»

Пышнотелые красавицы с крупной талией и девушки, у которых она равняется по объему груди или плечам, обладают овальной фигурой. Все внимание приковывает и сам непропорциональный живот. Фигура «яблоко» нуждается в правильном подборе ансамблей и осанке. Так как же одеваться дамам, которые имеют фигуру «яблоко», и при этом выглядеть стильно и утонченно.
Как одеваться женщине с фигурой «яблоко»
Главный принцип таких барышень — сместить акцент на достоинства и увести взгляды от животика. Если женщина обладает стройными ногами, пышным бюстом, пора уделять внимание открытости ног и выбирать платья и кофты с глубокими вырезами.
Полезны и другие советы:
1. Иногда надевать строгие или узкие брюки (если позволяет полнота бедер). Подобные варианты подчеркивают изящность ног. Фигуру же лучше облачать в многослойные одежды, но они обязательно должны быть приталенными. Шифоновая блуза, рубашка до середины бедра, джинсовая или кожаная куртка — ваши помощники в борьбе за идеальный образ.
Важно! Предпочтение отдают однотонной гамме, можно добавить динамичности диагональными вертикальными линиями, полосками.
2. Подойдут также и узкие прямые юбки до колен или чуть выше, если «яблочко» — девушка. Можно выбрать асимметричный фасон юбок.
3. Деловые платья (те же «футляры»), юбки с удлиненными пиджаками под свободную блузу помогут подчеркнуть силуэт и акцентировать внимание на красивых икрах и изящных щиколотках.
И помните о длине. Юбки-карандаш и миди иногда укорачивают рост, рубашки и кофты без рукавов могут открыть полные плечи (лучше выбрать хоть небольшой рукав). А от «фонариков» придется отказаться — лишний оптический объем в верхней части фигуры не всегда нужен.
Фигура «яблоко»: как одеваться в легкие наряды
Платья-ампир и с завышенной талией украшают девушку-«яблоко». Только при массивной зоне декольте и крупных руках лучше обзавестись моделью с прикрытыми плечами или болеро. Мягкие струящиеся ткани, свободно ниспадающие от груди, делают фигуру стройнее. Только ни в коем случае не нужно использовать ремни и пояса на талии!
Также девушки с типом фигуры «яблоко» лучше носить:
удлиненные туники с прикрытыми плечами и узкими брюками. Выбирайте наряд без рисунка. Можно украсить шею длинными бусами или брошью (акценты привлекут внимание к достоинствам или удлинят силуэт);
мягкие струящиеся ткани можно использовать, когда на вас надето корректирующее белье. Иногда добрую услугу оказывают и корсеты, создающие талию;
трапециевидные юбки и платья с расклешенными юбками (в вертикальную полоску верх, в горизонтальную — низ) открывают «яблочко» со стороны женственности и утонченности.
И не надо надевать мини и выделять талию. Случай с овальным силуэтом демонстрирует другую истину — женская красота бывает нестандартной.