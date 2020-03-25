Как одеваться девушкам с фигурой «яблоко»

Полезны и другие советы:

1. Иногда надевать строгие или узкие брюки (если позволяет полнота бедер). Подобные варианты подчеркивают изящность ног. Фигуру же лучше облачать в многослойные одежды, но они обязательно должны быть приталенными. Шифоновая блуза, рубашка до середины бедра, джинсовая или кожаная куртка — ваши помощники в борьбе за идеальный образ.

Важно! Предпочтение отдают однотонной гамме, можно добавить динамичности диагональными вертикальными линиями, полосками.

2. Подойдут также и узкие прямые юбки до колен или чуть выше, если «яблочко» — девушка. Можно выбрать асимметричный фасон юбок.

3. Деловые платья (те же «футляры»), юбки с удлиненными пиджаками под свободную блузу помогут подчеркнуть силуэт и акцентировать внимание на красивых икрах и изящных щиколотках.

И помните о длине. Юбки-карандаш и миди иногда укорачивают рост, рубашки и кофты без рукавов могут открыть полные плечи (лучше выбрать хоть небольшой рукав). А от «фонариков» придется отказаться — лишний оптический объем в верхней части фигуры не всегда нужен.

Фигура «яблоко»: как одеваться в легкие наряды