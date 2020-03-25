Пять признаков гардероба, которые выдают деревенский вкус

Топ-корсет с пышным бантом выглядит здесь вульгарно, привлекая внимание к зоне декольте. Такой топ был бы уместен вечером, если дополнить его, например, длинной юбкой-пачкой. А в паре с грубыми ботинками и кожаной курткой такой образ был бы цельным и свидетельствовал о тонком вкусе и бунтарском характере девушки. Днем же более уместно надеть футболку, рубашку или водолазку. Интригующие вещи с сексуально-эротическим подтекстом лучше оставить для вечера. Не стоит разгуливать в них с самого утра!

3. Мини-юбки не по размеру

Total black популярен в любом сезоне, и с ним трудно прогадать, ведь идет он почти всем. Однако будьте осторожны: выбирайте вещи по размеру, чтобы они отличались идеальной посадкой. Иначе вместо поражающего результата вы получите некрасивые поперечные складки, а разрез будет выглядеть так, как будто юбка уже трещит по швам. В этом сезоне в моде мини-юбки А-силуэта, не стесняющие движений при ходьбе.

Сочетание «шорты + колготки» — тренд очень специфический.