Пять признаков гардероба, которые выдают деревенский вкус

Чтобы не попасть впросак, недостаточно покупать одежду дорогих брендов. Важно уметь ее носить и сочетать.
«Знаете, кого вы напоминаете мне в этих дешевых туфлях и с дорогой сумкой? Обыкновенную деревенщину», — говорил Ганнибал Лектер в фильме «Молчание ягнят».
Под деревенским вкусом зачастую понимают несуразность в образе, сводящую на нет все старания выглядеть стильно, уверяет стилист Элла Маковей в wday.ru.
Она приводит ТОП-5 несуразностей, выдающих деревенский вкус.
1. Яркие кричащие принты на платьях
Цветочный принт. Иллюстративное фото
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Не знаем, по какому случаю девушки вырядились в платья, напоминающие хохломскую роспись, но выглядит это уместно только на концерте народных песен и плясок. Высокие сапоги-ботфорты с цветными мини-платьями смотрятся карикатурно.
Как можно было бы обыграть эти вещи? Стилизовать в эстетике бохо. Добавить длину (лучше выбрать платья или юбки миди и макси) и сочетать с кожаными или замшевыми аксессуарами. К тому же, выбирая вещь с активным принтом, следует учитывать контрастность своей внешности.
2. Секс в любое время дня!
Из каждого утюга стилисты вещают о том, что сегодня можно сочетать несочетаемое. Но чтобы следовать этим советам, хорошо бы подумать об уместности образа в конкретной обстановке. Светлые мом-джинсы, куртка из кожи, бархатный ободок на голове. Образ девушки-студентки, забежавшей в кафе между лекциями.
Топ-корсет с пышным бантом выглядит здесь вульгарно, привлекая внимание к зоне декольте. Такой топ был бы уместен вечером, если дополнить его, например, длинной юбкой-пачкой. А в паре с грубыми ботинками и кожаной курткой такой образ был бы цельным и свидетельствовал о тонком вкусе и бунтарском характере девушки. Днем же более уместно надеть футболку, рубашку или водолазку. Интригующие вещи с сексуально-эротическим подтекстом лучше оставить для вечера. Не стоит разгуливать в них с самого утра!
3. Мини-юбки не по размеру
Total black популярен в любом сезоне, и с ним трудно прогадать, ведь идет он почти всем. Однако будьте осторожны: выбирайте вещи по размеру, чтобы они отличались идеальной посадкой. Иначе вместо поражающего результата вы получите некрасивые поперечные складки, а разрез будет выглядеть так, как будто юбка уже трещит по швам. В этом сезоне в моде мини-юбки А-силуэта, не стесняющие движений при ходьбе.
Сочетание «шорты + колготки» — тренд очень специфический.
Если уж следовать ему, то стоит выбирать плотные непрозрачные колготки, дополняющие шорты из плотной ткани или кожи. Или же, если позволяет погода, обходиться без колготок!
5. Кюлоты длиной выше колена
Брюки-кюлоты — прекрасная альтернатива юбкам-миди. Если вы приобрели модные сапожки, кюлоты позволят продемонстрировать их окружающим. Один нюанс — колени в этом сезоне рекомендуется закрывать. Добавить немного длины брюкам — и образ был бы с иголочки! Еще один актуальный способ продемонстрировать сапоги — заправить брюки в широкие голенища.
Как любит говаривать наш известный историк моды Александр Васильев, вывезти девушку из деревни легко, сложнее вывести деревню из девушки. Мы же считаем, что внимание к деталям — вот главный залог хорошего образа.