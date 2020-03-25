Пять главных правил, которые нужно соблюдать, чтобы быстро вылечиться от коронавируса

Жидкость необходима для быстрого выхода токсинов. При этом во время болезни она быстро уходит с потом при высокой температуре, обезвоживая организм.

Пей то, что больше всего хочется — подойдут вода, соки, морсы, чай. При больном горле чаще пей теплые напитки, чтобы снизить дискомфорт. Не так важно есть, сколько именно пить.

Что касается еды, старайся употреблять то, что легко переваривается. Организм ослаблен, и ему важно тратить энергию на выздоровление. Во время болезни идеальны легкие супы и фруктово-овощные коктейли. Последние дадут тебе необходимые витамины.

4. Отдыхай

Болезнь — не время работать на износ. Прислушивайся к своему организму и дай ему отдохнуть. Если хочется весь день спать, позволь себе это.

Расслабляться не очень просто, если у тебя маленькие дети, но даже в этом случае по возможности старайся отдыхать.

Проси помогать других, распределяй работу по дому — чтобы восстановиться, организм не должен перенапрягаться хотя бы некоторое время.

5. Сохраняй позитивный настрой

Плохое самочувствие легко может повлиять на твое психическое здоровье. Особенно, когда и телевизор, и интернет полны негативных и пугающих новостей. Постарайся избегать большого количества информации. Просмотра сводки новостей один раз в день вполне достаточно.

На психическом состоянии сказывается и длительная изоляция. Важно отвлечь себя — больше читать, смотреть интересные фильмы. К тому же, общение с друзьями по интернету и телефону никто не отменяет.

Помни, что болезнь — это ненадолго, и вскоре ты снова сможешь полноценно наслаждаться жизнью.