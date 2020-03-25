Ср, 25.03.2020

Пять главных правил, которые нужно соблюдать, чтобы быстро вылечиться от коронавируса

На карантине. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Простые действия, которые помогут тебе легко выздороветь.

Для большинства людей коронавирус не так страшен и протекает, как обычная простуда. Уже более 86 тысяч человек успешно выздоровело. Причем, если у тебя легкая форма заболевания, ты можешь лечиться дома. «Лиза» рассказывает, что делать, чтобы ускорить процесс выздоровления.

1. Изолируйся от других

Даже если болезнь протекает в легкой форме, и ты чувствуешь в себе силы заниматься обычными делами, необходимо изолироваться. Другие могут быть более уязвимы, чем ты, и для них заболевание может иметь более тяжелые последствия. Не выходи из дома. Если ты живешь не одна, твои близкие тоже должны соблюдать карантин в течение 14 дней (таков инкубационный период заболевания).

Если есть возможность оставаться в отдельной комнате, лучше сделать именно так. В крайнем случае важно не подходить к другим ближе, чем на 2 метра. При контакте с кем-либо носи маску. А вот здоровым она не нужна.
 
2.Снижай симптомы подходящими лекарствами

Препарата конкретно от коронавируса не существует. Вакцина сейчас находится в разработке. Но это не значит, что ты не можешь облегчать проявление симптомов.

Самые частые симптомы

  1. Повышение температуры
  2. Слабость
  3. Мышечная боль
  4. Больное горло
  5. Заложенный нос
  6. Расстройство желудка

Температуру и слабость можно снижать парацетамолом. Рекомендованная доза: 2 таблетки по 500 мг каждые 4-6 часов. Можно пить и меньше, главное, чтобы за сутки количество принятых таблеток не превысило 8 штук.

Боль в горле и кашель могут снизить сиропы и леденцы, для носа подойдут капли, увлажняющие слизистую.

3. Пей больше жидкости

Жидкость необходима для быстрого выхода токсинов. При этом во время болезни она быстро уходит с потом при высокой температуре, обезвоживая организм.

Пей то, что больше всего хочется — подойдут вода, соки, морсы, чай. При больном горле чаще пей теплые напитки, чтобы снизить дискомфорт. Не так важно есть, сколько именно пить.

Что касается еды, старайся употреблять то, что легко переваривается. Организм ослаблен, и ему важно тратить энергию на выздоровление. Во время болезни идеальны легкие супы и фруктово-овощные коктейли. Последние дадут тебе необходимые витамины.

4. Отдыхай

Болезнь — не время работать на износ. Прислушивайся к своему организму и дай ему отдохнуть. Если хочется весь день спать, позволь себе это.

Расслабляться не очень просто, если у тебя маленькие дети, но даже в этом случае по возможности старайся отдыхать.

Проси помогать других, распределяй работу по дому — чтобы восстановиться, организм не должен перенапрягаться хотя бы некоторое время.

5. Сохраняй позитивный настрой

Плохое самочувствие легко может повлиять на твое психическое здоровье. Особенно, когда и телевизор, и интернет полны негативных и пугающих новостей. Постарайся избегать большого количества информации. Просмотра сводки новостей один раз в день вполне достаточно.

На психическом состоянии сказывается и длительная изоляция. Важно отвлечь себя — больше читать, смотреть интересные фильмы. К тому же, общение с друзьями по интернету и телефону никто не отменяет.

Помни, что болезнь — это ненадолго, и вскоре ты снова сможешь полноценно наслаждаться жизнью.

 
 
 
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