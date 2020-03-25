Пять главных правил, которые нужно соблюдать, чтобы быстро вылечиться от коронавируса

Простые действия, которые помогут тебе легко выздороветь.
Для большинства людей коронавирус не так страшен и протекает, как обычная простуда. Уже более 86 тысяч человек успешно выздоровело. Причем, если у тебя легкая форма заболевания, ты можешь лечиться дома. «Лиза» рассказывает, что делать, чтобы ускорить процесс выздоровления.
1. Изолируйся от других
Даже если болезнь протекает в легкой форме, и ты чувствуешь в себе силы заниматься обычными делами, необходимо изолироваться.
Препарата конкретно от коронавируса не существует. Вакцина сейчас находится в разработке. Но это не значит, что ты не можешь облегчать проявление симптомов.
Самые частые симптомы
- Повышение температуры
- Слабость
- Мышечная боль
- Больное горло
- Заложенный нос
- Расстройство желудка
Температуру и слабость можно снижать парацетамолом. Рекомендованная доза: 2 таблетки по 500 мг каждые 4-6 часов. Можно пить и меньше,
Боль в горле и кашель могут снизить сиропы и леденцы, для носа подойдут капли, увлажняющие слизистую.
3. Пей больше жидкости
Пей то, что больше всего хочется — подойдут вода, соки, морсы, чай. При больном горле чаще пей теплые напитки, чтобы снизить дискомфорт. Не так важно есть, сколько именно пить.
Что касается еды, старайся употреблять то, что легко переваривается. Организм ослаблен, и ему важно тратить энергию на выздоровление. Во время болезни идеальны легкие супы и фруктово-овощные коктейли. Последние дадут тебе необходимые витамины.
4. Отдыхай
Болезнь — не время работать на износ. Прислушивайся к своему организму и дай ему отдохнуть. Если хочется весь день спать, позволь себе это.
Расслабляться не очень просто, если у тебя маленькие дети, но даже в этом случае по возможности старайся отдыхать.
5. Сохраняй позитивный настрой
Плохое самочувствие легко может повлиять на твое психическое здоровье. Особенно, когда и телевизор, и интернет полны негативных и пугающих новостей.
На психическом состоянии сказывается и длительная изоляция. Важно отвлечь себя — больше читать, смотреть интересные фильмы. К тому же, общение с друзьями по интернету и телефону никто не отменяет.
Помни, что болезнь — это ненадолго, и вскоре ты снова сможешь полноценно наслаждаться жизнью.