Как сделать медицинскую маску своими руками? Четыре видео-урока

ВОЗ предупреждает, что маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом.

Когда носить маску?

если вы чихаете или кашляете;

если оказываете помощь или близко общаетесь с человеком с подозрением на инфекцию 2019-nCoV.

Изучив эпидемию атипичной пневмонии в 2003 году, ученые пришли к выводу, что маски для лица сыграли определенную роль в замедлении распространения заболевания. Главным образом потому, что маски не позволяли больным людям передавать пневмонию дальше. Поэтому не нужно стесняться и обращать внимание на других людей, которые маску не носят. Возможно, они просто не смогли ее купить.

1. Одноразовая маска из бумажного полотенца для похода в магазин

Эффективность такой маски не высокая, но если вы не умеете шить, а дома нет ни марли, ни бинта, такой вариант все равно лучше, чем ничего. Менять маску нужно, как только она стала влажной, поэтому подойдет она для похода в ближайший магазин или аптеку. Плюс в том, что сделать это маску сможет каждый, а понадобится бумажное полотенце (многослойная бумажная салфетка), двухсторонний скотч и резинка.

2. Маска для экстренных случаев из влажных салфеток

Еще один вариант пригодится в том случае, если нет ни времени, ни каких-либо дополнительных материалов. Такая маска делается за минуту из двух влажных салфеток с помощью ножниц.

Как правильно носить, снимать и выбрасывать маски. Рекомендации ВОЗ

Прежде чем надевать маску, обработайте руки антисептиком или вымойте с мылом.

Перед тем, как надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.

Маска должна плотно прилегать к лицу, закрывать нос и рот без зазоров.

Старайтесь не трогать и не поправлять маску во время использования. Если необходимо ее поправить, обработайте руки спиртосодержащим средством.

Меняйте маску при малейшем намокании, одноразовые маски выбрасывайте сразу после использования.

Чтобы снять маску, держитесь за резинки сзади, не прикасаясь к передней части.

Выбрасывайте в закрывающийся контейнер для отходов, а затем снова обработайте руки антисептиком или вымойте с мылом.

3. Многоразовая маска со сменным вкладышем

очень простая и понятная видео-инструкция!

Что еще важно знать?

Чем больше слоев у маски, тем лучше защита.

Материал должен дышать, иначе вы не сможете долго находиться в маске и просто ее снимете.

Даже если маска многоразовая, ее нельзя носить больше суток, а нужно выстирать.