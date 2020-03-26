Диетическая выпечка: рецепт полезных кексов из цельнозерновой муки

Чтобы не поправиться на карантине, важно внимательно следить за своим меню. Если вы не в силах отказаться от вкусной домашней выпечки, сделайте ее полезнее. Для этого нужно заменить обычную пшеничную муку цельнозерновой – она богата витаминами, минералами и клетчаткой.