Эффективная тренировка дома: три упражнения от Насти Каменских

«Когда я провела первую онлайн-тренировку с вами и получила так много отзывов, то поняла, что хочу и буду продолжать! Поэтому на период карантина мы с вами будем регулярно заниматься вместе! Я разрабатываю программу тренировок с моим тренером Андреем Хомицким. Будем делать тонкие талии, упругие Ким, стройные ножки и подтянутые ручки!» – отметила артистка.

Настя Каменских также поделилась тремя упражнениями, которые помогут немного размяться в домашних условиях без специального спортивного инвентаря. Перед выполнением упражнений стоит разогреться и выполнить суставную зарядку.

Ягодичный мостик

Это упражнение подойдет как новичкам спорта, так и профессионалам. Техника выполнения несложная. Ложимся на спину, руки вдоль туловища, упор на согнутых ногах, поясница плотно прижата к полу. Делаем вдох и на выдохе поднимаем таз и спину до тех пор, пока тело не примет позицию ровной натянутой струны. В высшей точке максимально сжимаем ягодицы, задерживаемся на несколько секунд. Вдох – возвращаемся в нижнюю точку, не расслабляя ягодицы. Делаем 20-30 повторов. Можно два-три подхода, если есть силы.

Планка

Примите упор лежа, опираясь на локти и носки выпрямленных ног, расставленных на ширине бедер. Расположите руки на уровне грудной клетки на расстоянии чуть шире плеч. Главное условие правильной стойки в «планке» – прямой позвоночник. При выполнении упражнения не прогибайте и не округляйте спину, дышите естественно и свободно. Поймайте «нужное» напряжение пресса: оно зависит от положения таза, прогиба поясницы. Держитесь в таком положении максимально долго.

Приседания