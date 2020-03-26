Рецепт витаминного салата из редиса, огурцов и кукурузы

Редиска – продукт, который как никогда необходим нашим уставшим за зиму организма. Она богата витаминами и помогает печени фильтровать вредные вещества. Но важно помнить, что в ранних овощах много нитратов. Чтобы уменьшить их дозу, срезайте у редиски верхушку и низ. И хотя бы на полчаса замочите овощи в воде: она хорошо вытягивает нитраты.