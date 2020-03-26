Рецепт витаминного салата из редиса, огурцов и кукурузы

Редиска – продукт, который как никогда необходим нашим уставшим за зиму организма. Она богата витаминами и помогает печени фильтровать вредные вещества. Но важно помнить, что в ранних овощах много нитратов. Чтобы уменьшить их дозу, срезайте у редиски верхушку и низ. И хотя бы на полчаса замочите овощи в воде: она хорошо вытягивает нитраты.
Редиску можно есть просто так, но чаще всего из нее готовят салаты. Портал Сегодня предлагает сделать салат с добавлением кукурузы, свежих огурцов и зелени.
Время приготовления
20 минут
Калорийность
103 ккал на 100 г
Ингредиенты
1 пучок редиски
2-3 огурца
1 банка консервированной кукурузы
2 пучка салата
Пучок зелени (зеленый лук, петрушка и укроп)
2 дольки чеснока
3 ст.л. растительного масла
1 ст.л. лимонного сока
Соль, черный перец
Способ приготовления
Салат и зелень измельчить, выложить в салатник.
Добавить кукурузу, нарезанные кружочками огурцы и редиску, перемешать.
Приготовить заправку из растительного масла, выдавленного через пресс чеснока и лимонного сока.
Полить салат заправкой, еще раз перемешать, посолить и поперчить по вкусу.
Полезный совет
Чтобы сделать салат более сытным, добавьте 50 г тертого твердого сыра.