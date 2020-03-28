Как снять гель-лак в домашних условиях: практичные советы

Держится гель-лак на ногтях надежно и прочно, но вот и снимать его приходится сложнее, чем обыкновенный лак. Многие прибегают к услугам мастера в салоне. Но можно провести эту процедуру самостоятельно, сэкономив время и деньги. Главное знать секрет, как в домашних условиях снять гель-лак. Есть несколько способов, и мы рассмотрим каждый из них.

Как снять гель-лак в домашних условиях без фольги

Этот способ удаления красоты с ногтей применим только в экстренных случаях, когда нужно побыстрее избавиться от остатков гель-лака.

Возьмите ацетоновое средство для снятия лака и налейте его в чашу, а затем погрузите в него ногти. Они должны отмокнуть в течение 7-10 минут. Когда гель-лак начнет отслаиваться, можно снять его с помощью апельсиновой палочки. А в конце процедуры смажьте руки кремом.

Недостаток такого метода избавления от гель-лака заключается в том, что в случае частого использования агрессивное средство для снятия лака иссушит ногти и кожу рук.

Как снять лак гель в домашних условиях: классический метод

Для данного метода снятия гель-лака предпочтительно использовать специальную жидкость. Но за неимением можно применить и ацетоновое средство.

Подготовьте кусочки фольги размером примерно 4 см на 4 см. Нарежьте ватные спонжи на прямоугольники приблизительно по форме ваших ногтей. Смажьте кутикулу защитным маслом. Хорошенько пропитайте спонжи ремувером, положите на ногти и каждый палец плотно замотайте в фольгу. Через 10 минут спонжем снимите остатки лака. Затем отполируте поверхность каждого ногтя бафом.

Как снять лак гель в домашних условиях: с помощью пилки