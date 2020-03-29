Всегда готова: как выглядеть отлично, работая дома

Составьте как минимум два комплекта одежды на каждый сезон. Причем если у вас есть дети, увеличьте количество вещей вдвое, так как вы и сами не заметите, как испортите значительную часть вещей, ухаживая за малышом и параллельно работая. Что касается ткани, выбирайте макисмально натуральные материалы, чтобы кожа могла дышать. Выбирайте вещи по размеру, любые изношенные рубашки или штаны отправьте в мусор, так как домашняя одежда не подразумевает изношенности.

Туники и блузы

Отличный вариант, который подойдет и для работы за компьютером, и позволит поиграть с ребенком, не сковывая движения. Под тунику можно подобрать такие же тянущиеся леггинсы или мягкие брюки, которые не будут сковывать движения.

Платья

Вы можете выбирать любые модели, которые не будут мешать двигаться. Подойдет любой фасон, который вам понравится, здес ограничений нет. Если в доме тепло, смело выбирайте легкие летние платья-рубашки, если же в квартире прохладно, замените на платье из плотного трикотажа. Но помните, что вещь должна быть вам по размеру.

Спортивный костюм

Если же вы не нашли комплект удобнее спортивного костюма, подберите женственную модель пастельного оттенка, и старайтесь не зацикливаться лишь на спортивных вещах, особенно если вы состоите в паре — любому мужчине будет приятно видеть, что его женщина даже дома остается привлекательной.

Стоит ли делать прическу и макияж?