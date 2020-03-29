Через «не могу»: пять причин отказаться от чрезмерных тренировок

Время на восстановление сил

Между силовыми тренировками должно проходить 2—3 дня, не меньше. Особенно важно придерживаться графика вначале, когда вы только пошли в спортзал — ваши мышцы еще слабы и не способны быстро восстанавливаться. После тренировки они наливаются кровью, а на поврежденных участках образуются новые белковые соединения — миофибриллы. Эти восстановленные миофибриллы увеличиваются в толщине и количестве, благодаря чему создается мышечная гипертрофия, то есть рост мышц. Если вы закроете глаза на рекомендации, получите постоянную боль в мышцах и серьезные повреждения вроде растяжения или разрыва мышц.

Психологическая разгрузка

Если на первой неделе тренировок вы будете вставать в 6 утра на пробежку с радостью, то ко второй неделе запас вашей энергии иссякнет. Перенапряжение — стресс для нервной системы, который выливается в выработку адреналина и эмоциональную нестабильность. Спорт должен быть в радость, так что не отнимайте у себя приятные моменты плавного начала и окончания тренировки ставками на олимпийские рекорды. Занимайтесь ради себя и привыкайте к нагрузке, а затем уже можно начать готовиться к соревнованиям, когда просто тренироваться станет скучно — всему свое время.

Боль — это сигнал

Не терпите боль — запомните это на всю жизнь! Поучительной для вас будет история актрисы Эмилии Кларк, сыгравшей главную роль в «Игре престолов». Во время тренировки она почувствовала себя плохо, но все равно заставила заниматься через боль — из спортзала ее с инсультом увезла скорая. Наше тело не зря совершенствовалось в процессе эволюции: оно умеет распознавать боль и передавать сигналы вашему мозгу через нервную систему. Болит колено — плохо размялись или неправильно выполняете упражнение, болит шея — забыли подложить валик и пережали мышцы штангой, болит голова — вы не выспались и вам нужен отдых.

Изнурение снижает иммунитет

В книге «Elite Performance Running: from Middle Distance to Marathon» описано исследование, доказывающее, что выполнение высокоинтенсивных упражнений длительностью более 90 минут высокоинтенсивных упражнений на 3 суток после тренировки снижает иммунитет спортсменов. Так что всем любителям марафонов и более сложных соревнований стоит быть внимательнее к своему здоровью. Кортизол и адреналин, известные как гормоны стресса, повышают кровяное давление и уровень холестерина и подавляют иммунную систему. Этот эффект был связан с повышенной восприимчивостью к инфекциям у выносливых спортсменов после выполнения сложных упражнений.

Социальное давление