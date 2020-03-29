Через «не могу»: пять причин отказаться от чрезмерных тренировок

Один покорил гору, другой неделю прожил в лесу, третий бежал без остановки двое суток — даже эти случайные достижения могут сбить вас с толку и заставить думать о том, что ваши тренировки недостаточно интенсивные. Вот только профессиональные спортсмены редко говорят о последствиях чрезмерных нагрузок, поэтому складывается ложное представление о том, что физические возможности человека безразличны. WomanHit.ru объясняет, что вас может ждать, если вы решите не жалеть себя.
Время на восстановление сил
Между силовыми тренировками должно проходить 2—3 дня, не меньше. Особенно важно придерживаться графика вначале, когда вы только пошли в спортзал — ваши мышцы еще слабы и не способны быстро восстанавливаться. После тренировки они наливаются кровью, а на поврежденных участках образуются новые белковые соединения — миофибриллы. Эти восстановленные миофибриллы увеличиваются в толщине и количестве, благодаря чему создается мышечная гипертрофия, то есть рост мышц. Если вы закроете глаза на рекомендации, получите постоянную боль в мышцах и серьезные повреждения вроде растяжения или разрыва мышц.
Психологическая разгрузка
Если на первой неделе тренировок вы будете вставать в 6 утра на пробежку с радостью, то ко второй неделе запас вашей энергии иссякнет. Перенапряжение — стресс для нервной системы, который выливается в выработку адреналина и эмоциональную нестабильность. Спорт должен быть в радость, так что не отнимайте у себя приятные моменты плавного начала и окончания тренировки ставками на олимпийские рекорды. Занимайтесь ради себя и привыкайте к нагрузке, а затем уже можно начать готовиться к соревнованиям, когда просто тренироваться станет скучно — всему свое время.
Боль — это сигнал
Не терпите боль — запомните это на всю жизнь! Поучительной для вас будет история актрисы Эмилии Кларк, сыгравшей главную роль в «Игре престолов». Во время тренировки она почувствовала себя плохо, но все равно заставила заниматься через боль — из спортзала ее с инсультом увезла скорая. Наше тело не зря совершенствовалось в процессе эволюции: оно умеет распознавать боль и передавать сигналы вашему мозгу через нервную систему. Болит колено — плохо размялись или неправильно выполняете упражнение, болит шея — забыли подложить валик и пережали мышцы штангой, болит голова — вы не выспались и вам нужен отдых.
Изнурение снижает иммунитет
В книге «Elite Performance Running: from Middle Distance to Marathon» описано исследование, доказывающее, что выполнение высокоинтенсивных упражнений длительностью более 90 минут высокоинтенсивных упражнений на 3 суток после тренировки снижает иммунитет спортсменов. Так что всем любителям марафонов и более сложных соревнований стоит быть внимательнее к своему здоровью. Кортизол и адреналин, известные как гормоны стресса, повышают кровяное давление и уровень холестерина и подавляют иммунную систему. Этот эффект был связан с повышенной восприимчивостью к инфекциям у выносливых спортсменов после выполнения сложных упражнений.
Социальное давление
Эксперименты, которые ставят на себе люди, могут стимулировать вас к выполнению чрезмерных нагрзуок. Да, когда очередной спортсмен забирается на вершину горы или выполняет марафон на протяжении суток, вы можете чувствовать неловкость за то, что вам тяжело 20 раз отжаться от пола или присесть со штангой весом более 50 кг. Вот только запомните: здоровья такие рекорды не приносят, каждое из них — возможность скорее побороть собственные страхи, чем укрепить иммунитет. Не смотрите на других и занимайтесь в своем темпе.