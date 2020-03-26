Может ли юбка быть длиннее верхней одежды? Отвечаем раз и навсегда

Если вы иногда задумывайтесь о сочетании вашего основного наряда с верхней одеждой, вы идете в правильном направлении. Почему? Дело в том, что вопрос о длине юбки и возможности ее превышения над длиной плаща до сих пор остается актуальным, хотя ответ прост. Юбка может быть длиннее! Как и платье, и кюлоты, и прочая одежда, пишет city-glam.com.

Впрочем, будь все так просто, вы бы не читали нашу статью. Поэтому рассказываем два важных правила, которые следует соблюдать для гармоничных образов. Заметьте, примеров будет много, а правил всего два.

Правило # 1

Практически все комбинации разных длин будут смотреться хорошо, только если речь не идет о юбке-карандаше выше колена и еще более коротком плаще. Модель на фото выглядит как пай-девочка, ведь ее одежда выглядит с иголочки, а тугой пояс сделал акцент на тонкой талии.

Но мы предлагаем другой вариант. Во-первых, можно подобрать юбку подлиннее. Во-вторых, не затягивать пояс так сильно, а лучше обойтись без него. В результате этих манипуляций ваш силуэт приобретет благородность, а в движениях будет чувствовать свобода. Куколкой вас больше не назовут, но свое «Я» вы выскажете с уверенностью.

Правило # 2

Еще один пример «от противного» связан с популярной картинкой с изображением советских крестьян. Например, барышня, юбка которой выглядывает из-под пальто. Все бы ничего, но весь вид портят массивные и непонятной формы валенки.

Вывод из этого можно сделать один: следует подбирать более геометричную обувь, включая оксфорды, туфли с острым носком, грубые ботинки, тракторные ботинки, лоферы и все, чего душа пожелает.

Не стоит составлять образ из длинной юбки, более короткой дубленки и ковбойских ботинок с широким голенищем. В противном случае худенькая ножка попросту потеряется в обуви, а вы приобретете вид труженицы села.

Голенища обуви, кстати, по длине могут быть высокими и даже скрываться под юбкой. В этом случае сравнивайте ваши стильные наработки с удачными примерами героинь стритстайла. Если сходство есть, смело «выгуливайте» ваш образ на улице или театре.

Теперь разберем сочетание длинных вечерних платьев с плащами и пальто. Можно накинуть поверх платья черный плащ с поясом, больше напоминающий палантин с рукавами, и завершить образ строгими лодочками на шпильке.

Так что в следующий раз смело надевайте роскошное макси любого фасона и надевайте поверх понравившуюся верхнюю одежду. Если платье лишь слегка ниже колен, дополните его более коротким шерстяным пальто. Наиболее удачными станут монохромные луки в бежевом, голубом и других естественных оттенках.