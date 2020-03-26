13 советов по стилю для тех, кому за 40

2. Принять свой образ жизни — это значит включить в гардероб больше вещей, которые отражают ваши увлечения. Йога, спорт или танцы? То, что наполняет вашу жизнь радостью, должно быть отражено в гардеробе и говорить о вас окружающим.

3. Капсульный гардероб — лучший способ всегда выглядеть просто и шикарно. Вам нужны всего два костюма, два «низа» и пять топов, которые сочетаются между собой по цвету и материалам. Это все, что нужно для создания более 40 комбинаций уникальных нарядов. «Соблюдение этой формулы очень сэкономит время, позволяя сосредоточиться на более важных вещах в жизни», — говорит Косич.

4. Обновляйте свой фундамент регулярно, то есть чаще покупайте новое нижнее белье, обувь и футболки. После 40 вы уже респектабельны априори: вы не можете позволить себе ходить в полинявшей майке или в потертой обуви даже дома.

5. «Середина жизни — это идеальное время для „инвестиций“, которые придают вашему образу особый шарм и интерес, — говорит стилист. — Каждая покупка теперь должна быть умной, взвешенной и говорящей о вас». Бизнес-леди Косич рекомендует приобрести хороший деловой костюм, крупные серьги с бриллиантами или дизайнерскую сумочку; для суперматери семейства — классное зимнее пальто на овечьей шерсти, кашемировый свитер или стильную обувь с надписью. Писательнице или благотворительнице советует приобрести классическое черное маленькое платье. Но главное, теперь акцент на качество вещей, а не на количество.

6. Купите верхнюю одежду вне времени. Классический удобный пиджак, прямое пальто или пончо, главное требование — чтобы эта вещь могла дополнить ваш основной гардероб и внести в него нотку утонченности. Вы можете по-прежнему надеть свою старую любимую джинсовую мини-юбку, но с пиджаком или с пальто она уже смотрится по другому.

7. Попробуйте кимоно. Соучредители модного бренда Area Stars считают, что кимоно — отличный выбор для женщин старше 40 лет. Этот предмет одежды придаст вашему повседневному образу особый стиль, и он всегда в тренде. А еще в нем всегда комфортный температурный режим: зимой или летом - в нем всегда чувствуешь себя отлично.

8. Помнить о температурном режиме после 40 становится актуально. Предменопауза уже начинает говорить о себе колебаниями температуры тела.

9. Поменяйте свои очки на более стильные. По словам Елены Дукас, руководителя отдела дизайна в Garrett Leight California Optical, люди часто хотят закрыть лицо очками. Но после 40 очки чем меньше размером, тем лучше и элегантнее внешний вид. Женщинам в этом возрасте особенно подходит форма «кошачий глаз», которая визуально поднимает уголки глаз.

10. Экспериментируйте в пределах разумного. Саманта Браун, знаменитый стилист из Нью-Йорка, говорит, что возраст не должен мешать экспериментировать с модными тенденциями. Главное - найти способы интегрировать сезонные причуды в ваш личный стиль в зависимости от профессии, образа жизни и телосложения. Это не должно быть что-то кардинально отличающееся от вашего силуэта и цветовой гаммы.

11. Оголяться стоит очень избирательно. Оставлять больше простора для воображения. Можно выглядеть сексуально и без того, чтобы обнажать кожу.