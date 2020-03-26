Как молочные продукты влияют на кожу

Стоит ли их полностью исключать из рациона?
Все мы хоть раз слышали, как кто-то из знакомых полностью отказался от «молочки», и с кожей тут же произошло чудо. Молоко все чаще считается причиной экзем, прыщей, тусклости и расценивается как враг номер один для нашего лица.
Это подтверждают данные Vegan Society, согласно которым за последние шесть лет число веганов в Великобритании выросло в четыре раза. Из них почти 600 000 исключили молочные продукты, чтобы улучшить здоровье, состояние кожи и повысить уровень энергии. В меню завтраков теперь входит овсяное молоко, веганские сыры широко доступны в супермаркетах возле дома, а мороженое изготавливается не из сливок, а из орехов кешью. Веганская диета стала более разнообразной, но по-прежнему стоит вопрос — поможет ли отказ от животного молока сделать кожу здоровой?
«Несмотря на предположение, что молочные продукты способствуют появлению проблем с кожей, современные данные очень ограничены и противоречивы, — говорит диетолог Меган Росси. — Большинство исследований, проведенных в настоящее время, являются наблюдательными — они могут быть полезными, но на их основе все еще нельзя принимать окончательное решение. Существует ряд факторов, из-за которых сложно оценить связь питания и состояния кожи. К примеру, люди, которые пьют много молока, могут потреблять меньше клетчатки и больше сахара, и именно это негативно сказывается на их здоровье и внешнем виде».
Косметолог Дебби Томас просит своих клиентов с акне проанализировать питание и образ жизни. «Да, молочные продукты могут быть причиной некоторых проблем с кожей, но далеко не всех, — говорит Томас. — Тем не менее угри чаще всего появляются при избытке сахара, стрессе — во время него вырабатываются определенные гормоны в организме. Или при более серьезных нарушениях — например, при синдроме поликистозных яичников».
Оба эксперта признают, что влияние молочных продуктов на кожу — это не миф, а скорее информация, которая еще полностью не подтверждена исследованиями. «Помните, что прыщи говорят о текущем состоянии вашего здоровья, серьезные воспаления на лице — это конечный результат реакций внутри организма. Поэтому важно в индивидуальном порядке определить, чем вызвано плохое состояние вашей кожи», — говорит Томас. Специалисты советуют вести дневник питания, чтобы отслеживать, на что кожа реагирует негативно, так вы установите связь между ее состоянием и диетой.
Что еще нужно знать о молоке
Влияние молока на гормоны
Как известно, наше питание и образ жизни влияют на гормоны, а они, в свою очередь, на кожу. Прыщи, которые появляются во время менструального цикла, это подтверждают. «Коровье молоко и молочные продукты содержат казеин и сывороточный протеин, которые повышают уровень определенного гормона (инсулиноподобного фактора роста-1, или IGF-1). Он связан с повышенной выработкой кожного сала, что и вызывает развитие угрей, — объясняет Росси. — Исследования показали, что люди с акне имеют более высокий уровень гормона IGF-1». Также на Западе установили: чем больше в рационе сахара, молочных продуктов и углеводов, тем чаще люди сталкиваются с кожными заболеваниями. Но, как замечает Росси, клиническое исследование еще не показало, что исключительно молочные продукты вызывают проблемы с кожей.
Молоко и уровень инсулина
«Когда организм переваривает молоко, содержащиеся в нем белки расщепляются и преобразуются в гормоны, очень похожие на инсулин», — рассказывает Томас. Чем выше его уровень, тем более мы склонны к инфекциям и воспалительным процессам, в том числе и на коже. «Чаще всего люди сталкиваются с такими воспалительными заболеваниями кожи, как прыщи, экзема и розацеа, — отмечает косметолог. — Если воспаление становится долгосрочной проблемой организма, то в конечном итоге оно достигает кожи — это приводит к быстрому появлению морщин и ухудшению ее внешнего вида».
Все о непереносимости лактозы
«Чтобы расщеплять лактозу в молоке, организму необходимы энзимы. Около 65 процентов людей теряют эти ферменты еще в младенчестве. Именно поэтому, когда мы становимся старше, в организме развивается непереносимость или аллергия на лактозу. Она вызывает воспалительную реакцию в организме», — рассказывает диетолог. Если вы страдаете от вздутия живота, тошноты или метеоризма, то Росси рекомендует воспользоваться ее авторским методом — трехступенчатой оценкой «записать, ограничить, восстановить». Его вы сможете найти в книге Eat Yourself Healthy, там же можно выяснить, как жить с пищевой непереносимостью комфортно и безопасно.
Молочные продукты отличаются друг от друга
Если вы планируете полностью отказаться от молочных продуктов, чтобы улучшить свою кожу, знайте, что не вся «молочка» произведена одинаково. Исследование 2019 года показало, что существует связь между общим потреблением молока и прыщами на лице. «Интересно, что данные о проблемах с кожей варьировались в зависимости от типов потребляемого молока — цельного, полужирного или обезжиренного. Оказалось, что обезжиренное молоко наиболее негативно воздействует на кожу», — говорит Росси. А вот ферментированные молочные продукты, напротив, не повышают риск появления прыщей, поэтому йогурты и сыры — скорее ваши друзья, чем враги. «Кисломолочные продукты вроде йогурта и кефира могут улучшить здоровье сердца и костей, а также наладить пищеварение и контролировать вес», — отмечает она. Поэтому в вопросе употребления молочных продуктов, как это часто бывает, речь идет о поиске баланса и умеренности, а не о полном воздержании, пишет Vogue.