ПЕЧАЛЬНО, НО ФАКТ ⟩ Молочные продукты портят нашу кожу

Все мы хоть раз слышали, как кто-то из знакомых полностью отказался от «молочки», и с кожей тут же произошло чудо. Молоко все чаще считается причиной экзем, прыщей, тусклости и расценивается как враг номер один для нашего лица.

Это подтверждают данные Vegan Society, согласно которым за последние шесть лет число веганов в Великобритании выросло в четыре раза. Из них почти 600 000 исключили молочные продукты, чтобы улучшить здоровье, состояние кожи и повысить уровень энергии. В меню завтраков теперь входит овсяное молоко, веганские сыры широко доступны в супермаркетах возле дома, а мороженое изготавливается не из сливок, а из орехов кешью. Веганская диета стала более разнообразной, но по-прежнему стоит вопрос — поможет ли отказ от животного молока сделать кожу здоровой?

«Несмотря на предположение, что молочные продукты способствуют появлению проблем с кожей, современные данные очень ограничены и противоречивы, — говорит диетолог Меган Росси. — Большинство исследований, проведенных в настоящее время, являются наблюдательными — они могут быть полезными, но на их основе все еще нельзя принимать окончательное решение. Существует ряд факторов, из-за которых сложно оценить связь питания и состояния кожи. К примеру, люди, которые пьют много молока, могут потреблять меньше клетчатки и больше сахара, и именно это негативно сказывается на их здоровье и внешнем виде».

Косметолог Дебби Томас просит своих клиентов с акне проанализировать питание и образ жизни. «Да, молочные продукты могут быть причиной некоторых проблем с кожей, но далеко не всех, — говорит Томас. — Тем не менее угри чаще всего появляются при избытке сахара, стрессе — во время него вырабатываются определенные гормоны в организме. Или при более серьезных нарушениях — например, при синдроме поликистозных яичников».

Оба эксперта признают, что влияние молочных продуктов на кожу — это не миф, а скорее информация, которая еще полностью не подтверждена исследованиями. «Помните, что прыщи говорят о текущем состоянии вашего здоровья, серьезные воспаления на лице — это конечный результат реакций внутри организма. Поэтому важно в индивидуальном порядке определить, чем вызвано плохое состояние вашей кожи», — говорит Томас. Специалисты советуют вести дневник питания, чтобы отслеживать, на что кожа реагирует негативно, так вы установите связь между ее состоянием и диетой.

Что еще нужно знать о молоке

Влияние молока на гормоны