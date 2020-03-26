Женский гороскоп на апрель 2020 года

Женщина-Дева

Астрологи предупреждают женщин-Дев: в апреле силу обретут интуиция и способность предвидеть будущее. В связи с этим важно перестать искать идеалы и пытаться дать происходящему научную оценку. Верное решение само найдет Дев, правда, придется прислушиваться к подсказкам интуиции намного чаще, чем обычно. Добрые перемены рядом. Осталось принять подарки Вселенной и насладиться удачей. Из-за переизбытка событий к концу месяца может навалиться усталость, поэтому стоит заранее определить для себя место силы: это может быть любое место, где вам хорошо, например, в кругу семьи.

Женщина-Весы

Часа весов в жизни женщин-Весов будет раскачиваться из стороны в сторону. Карьера или личная жизнь? Вечер с любимым человеком или поход в гости? Перспективный проект или долгожданный отпуск? Все будет хорошо, если точно знать, чего хочется. Астрологи советуют экономить силы и выбирать то, что важнее для будущего. Не стоит идти на жертвы и отказываться от перемен, главная задача — сделать так, чтобы все решения были на руку. Для этого лучше выбрать однозначное направление и придерживаться его со всей тщательностью.

Женщина-Скорпион

Апрель заставит Скорпионов влюбиться в эту жизнь. Звезды рекомендуют не забывать ценить все прекрасное и наслаждаться красотой окружающего мира. Позитивный взгляд на жизнь подарит уверенность в том, что с каждым днем она будет становиться только лучше. Именно так и произойдет, если получится оставить позади неуверенность и сомнения, позволив Вселенной наградить себя за любовь к происходящему. А чтобы было проще наслаждаться жизнью, стоит разграничить сферы: на работе заниматься работой, дома — меньше говорить о начальстве и проблемах. Простота и ясность в делах сделает прозрачнее будущее и поможет не ошибиться в решениях.

Женщина-Стрелец

Звезды подарят представительницам Стрельца в апреле шанс начать все сначала. Но прежде необходимо избавиться от груза прошлого. Преуспеть в этом нелегком деле помогут приятные спа-процедуры, сеансы массажа, медитации против стресса и любые другие духовные практики. Этот месяц принесет самоанализ, поэтому небольшая пауза для души и тела позволит начать новую жизнь, многое переосмыслить и получить удовольствие от событий. Астрологи предупреждают: будущее сейчас непостоянно, оно зависит от каждой случайности, поэтому не стоит строить долгоиграющие планы и многоступенчатые стратегии, куда лучше реагировать на то, как меняется ветер.

Женщина-Козерог

Женщинам-Козерогам астрологи сулят полный загруженный делами и заботами месяц. В связи с этим рекомендуется составить себе список приятных дел на каждый день, чтобы вспоминать не только об обязанностях, но и о том, что радует. Но есть и приятные новости: в апреле у Козерогов наладится личная жизнь и решится какой-то сложный вопрос. Планеты предоставят шанс для того, чтобы жить полноценно и счастливо. Главное — не пропускать знаки свыше. В финансовых делах могут пригодиться сильные талисманы: возможна встреча с мошенником или сильный сглаз.

Женщина-Водолей

Водолеи стоят на пороге перемен. Грядущий апрель — время приятных хлопот, новых открытий и прибыльных дел. Астрологи советуют использовать благоприятный месяц по максимуму: сейчас с успехом можно перевернуть страницу и оказаться в новой, счастливой главе. Творчество, самовыражение и сильные стороны характера поразят окружающих как раз тогда, когда потребуется произвести хорошее впечатление. Этот месяц будет наполнен множеством приятных событий при условии, что женщины-Водолеи примут во внимание подсказки Вселенной.

Женщина-Рыбы