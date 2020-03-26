Не носить шапку, игнорировать увлажнение и еще восемь опасных ошибок в уходе за волосами весной

Ошибка 4. Забывать о салонном уходе

Если вашим волосам не хватает домашнего ухода, почему бы не обратиться к специалистам? Салонные уходы за локонами более эффективные, чем домашние, а консультация мастера поможет подобрать вам именно те продукты, которые будут эффективны именно для вашего случая. Существует большое множество процедур, направленных на укрепление, увлажнение или восстановление волос, которые сделают их более крепкими и блестящими.

Ошибка 5. Игнорировать трихолога

Не стоит пренебрегать посещением кабинета трихолога, особенно если вы столкнулись с такими проблемами, как выпадение или перхоть. Только высококвалифицированный специалист сможет выяснить настоящую причину ухудшения качества волос и назначит курс лечения.

Помимо препаратов и продуктов врач может назначить специальные процедуры, например, мезотерапию кожи головы или плазмолифтинг. Секрет эффективности этих процедур кроется в введении под кожу головы витаминных коктейлей или плазмы, которые стимулируют рост и укрепляют луковицы.

Ошибка 6. Игнорирование головных приборов

Межсезонье – это время ветров, частых перепадов температуры (днем и вечером разница может достигать до 10 градусов). Эти факторы считаются наиболее стрессовыми до волос. Поэтому рекомендуется надевать шапку или платок даже в том случае, когда вам кажется, что выглянуло солнце и стало очень тепло. Разница температур между помещением и улицей – стресс в первую очередь для кожи головы (а за ней особенно бережно нужно следить), так как именно от этого зависит здоровье ваших волос.

К выбору головных уборов тоже следует подойти тщательно: шапки плотные зимние шапки стоит убрать в шкаф, а вместо этого надевать головной убор по погоде: не слишком тонкие и не слишком плотные, по мере возможности исключить синтетику, большее предпочтение отдавать натуральным составам. Укрыть волосы и кожу головы необходимо также от ветра: ветер имеет способность путать волосы и потом возникает много сложностей с расчесыванием (и это тоже дополнительный стресс), если при ветре убирать волосы не получается, то хотя бы зафиксируйте их резинкой (если позволяет длина) или лентами.

Ошибка 7. Недостаточное увлажнение

Переменчивая погода – это стресс для волос, их необходимо не только питать (восстанавливать, реконструировать), но и обязательно увлажнять. Увлажнение – вот секрет блеска волос и отсутствия статики. Не рекомендуется слишком часто использовать маски, так как волосы в такое время года очень легко «перегрузить». Маски лучше всего миксовать с кондиционерами. По этой же причине не стоит слишком часто и интенсивно использовать масла, и в то же время совсем исключать их из ухода тоже не стоит, так как они поддерживают липидный слой волос.

Ошибка 8. Перенимать на себя чужой опыт

Еще одна ошибка в уходе или подборе ухода за волосами: следовать советам подруг, блогеров, инфлюенсеров с типом и формой волос, отличной от ваших. К этому необходимо подходить очень внимательно вне зависимости от сезона, так как те техники укладки, средства или гаджеты, которые они рекомендуют, могут просто не подходить к вашему типу и текстуре волос. Необходимо проконсультироваться со стилистом по типу и форме своих волос, чтобы подбор средств был менее утомительным. Ошибка 9. Не уделять внимание цвету волос

Для того, чтобы придать волосам интересный оттенок и блеск, необязательно их окрашивать – с этой задачей прекрасно справляются современные щадящие тонирующие средства, например, тонирующие маски или полуперманентное окрашивание.

Ошибка 10. Отсутствие стрижки