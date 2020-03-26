Звезда «Содержанок» Мороз рассказала о расставании с режиссером сериала Богомоловым и его романе с Собчак

36-летняя Дарья Мороз развелась с 44-летним Константином Богомоловым в 2018 году, а спустя год режиссер уже женился на Ксении Собчак. В Сети ходили слухи, что именно телеведущая стала причиной раскола крепкой и красивой пары. Собчак даже развелась с Максимом Виторганом ради новой любви. Однако сама Дарья слухи опровергает. На вопрос журналистов о том, является ли Ксения разлучницей, актриса ответила:

Нет, это не так. Мы развелись раньше. И развод прошел цивилизованно, без выяснения отношений.

В интервью «Комсомольской правде» Мороз также отметила, что сумела сохранить дружеские отношения с бывшим мужем. И хотя на данный момент с режиссером актриса не сотрудничает, она допускает возможность, что в будущем им еще предстоит работать вместе. Тем более, что во время съемок в первом сезоне сериала «Содержанки», режиссером которого был Богомолов, у Дарьи не возникало проблем и неловкостей. Хотя на тот момент супруги уже были в разводе.