Звезда «Содержанок» Мороз рассказала о расставании с режиссером сериала Богомоловым и его романе с Собчак

Актриса прокомментировала слухи о том, что телеведущая увела у нее мужа.
36-летняя Дарья Мороз развелась с 44-летним Константином Богомоловым в 2018 году, а спустя год режиссер уже женился на Ксении Собчак. В Сети ходили слухи, что именно телеведущая стала причиной раскола крепкой и красивой пары. Собчак даже развелась с Максимом Виторганом ради новой любви. Однако сама Дарья слухи опровергает. На вопрос журналистов о том, является ли Ксения разлучницей, актриса ответила:
В интервью «Комсомольской правде» Мороз также отметила, что сумела сохранить дружеские отношения с бывшим мужем. И хотя на данный момент с режиссером актриса не сотрудничает, она допускает возможность, что в будущем им еще предстоит работать вместе. Тем более, что во время съемок в первом сезоне сериала «Содержанки», режиссером которого был Богомолов, у Дарьи не возникало проблем и неловкостей. Хотя на тот момент супруги уже были в разводе.
Отметим, что у Мороз и Богомолова подрастает общая дочь Анна. Девочке 9 лет, и родители воспитывают ее в строгости. Девочка знает правила хорошего тона и границы дозволенного и не переходит за них. У Ксении Собчак есть сын Платон, которого она родила в браке с Виторганом.