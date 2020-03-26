Как правильно дезинфицировать одежду во время пандемии

Верхняя одежда и обувь являются одними из главных источников хранения вирусов и бактерий, которые мы вносим к себе домой. А как известно, коронавирус на некоторых поверхностях может храниться несколько суток. Эксперты рассказали, как правильно хранить и дезинфицировать верхнюю одежду и обувь после похода на улицу.

Вирус COVID-19 обычно передается воздушно-капельным путем. Однако он может жить на неодушевленных предметах больше недели, и ваши одежда и обувь не исключение. Следовательно, их надо правильно дезинфицировать и обрабатывать после каждого выхода на улицу.

Специалисты дали несколько советов, как правильно это сделать в домашних условиях:

Вернувшись домой, оставьте вашу верхнюю одежду в коридоре. Перед дезинфекцией наденьте маску и перчатки. Используйте антисептик или 70% раствор спирта. Если вы хотите постирать одежду в стиральной машине, выберите режим с температурой воды не менее 50 градусов и дополнительным полосканием. Пальто и детские вещи следует обрабатывать паром, для этого подойдет утюг. Обувь лучше очистить вне дома с помощью антисептика или раствора спирта. Уделяйте больше внимания подошве. Чистые и продезинфицированы вещи храните в кофре или полиэтиленовом мешке. Это касается и грязных вещей. Такие манипуляции с одеждой и обувью надо делать каждый раз после возвращения домой. И напоследок: не забудьте перед дезинфекцией или стиркой внимательно прочитать инструкцию ухода за вещами, указанную на бирке, чтобы не нанести им вреда.