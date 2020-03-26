Принц Гарри в Лондоне тайно встретился с экс-возлюбленной

Как сообщает «Сегодня» со ссылкой на издание The Sun, вечеринка прошла в Лондоне, где принцу Гарри удалось пообщаться со своей бывшей возлюбленной Челси Дэви. Последний раз они виделись на свадьбе принца с Меган Маркл.

«Гарри знал, что у него не получится встретиться со всеми друзьями отдельно, поэтому устроил вечеринку, на которой собрал всех тех, с кем хотел попрощаться перед отъездом в Канаду. Гарри буквально сиял от счастья, когда зашел в комнату и увидел всех приятелей в сборе», – рассказал изданию один из приглашенных гостей.

По словам очевидцев, принц Гарри удивился появлению девушки, но не скрывал своей радости: «Он не поверил своим глазам, когда увидел Челси. Они очень крепко обнялись. Он был очень рад, что она присоединилась к вечеринке. Многие шутили, что Гарри явно не хотел бы, чтобы Меган отслеживала его на вечеринке с GPS».