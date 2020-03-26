Восемь признаков, по которым можно понять, хорошая ли ты мама

1. Ты всегда реагируешь на ребенка, даже если занята

Даже когда ты разговариваешь по телефону или общаешься с гостями, а малыша дергает за юбку с криком «Мам!», ты не станешь огрызаться или кричать, а спокойно попросишь подождать. Чтобы научить ребенка слушаться, тебе нужно всегда его замечать, когда он просит внимания, пишет журнал «Лиза».

2. Ты умеешь справляться с эмоциями

Ты живой человек и тоже можешь злиться, в том числе и на ребенка. Но ты никогда не позволяешь поднимать на него руку (в том числе шлепать по попе), стараешься не кричать и держишь в руках, когда он устраивает истерику в торговом центре. Все дело в том, что уровень твоего эмоционального интеллекта довольно высок, и ты знаешь, как справиться с чувствами, выплеснув их потом в другое русло.

3. Ты не давишь ребенка авторитетом

Ты осознаешь, что мама не должна быть для ребенка богом, сошедшим с небес, на которого нужно молиться, и аргумент «Потому что я так сказала» давно не работает в отношении современных детей. Ты стараешься вести себя так, чтобы твой сын или дочь уважали тебя как личность за любовь и поступки, а не за то, что ты произвела их на свет.

4. Ты умеешь признавать ошибки

Ты глубоко убеждена, что родителем становятся путем проб и ошибок, и не стесняешься этого. И ты не стесняешься этого. Ты сумела выработать свой собственный материнский стиль, не похожий на то, как воспитывали тебя. Ты готова открыто разговаривать с ребенком и не боишься сказать ему, что в чем-то была не права.

5. Ты всегда на стороне ребенка

Ты прекрасно понимаешь, что идеальных людей не бывает, и рано или поздно твое чадо совершит ошибку. Но что бы ни случилось, ты всегда будешь защищать его интересы и отстаивать границы. И только дома сядешь и поговоришь с ним по душам, почему он так поступил и стоит ли так делать снова.

6. Ты видишь в ребенке личность

Ты относишься к ребенку как к человеку с момента рождения и не пытаешься замаскировать неловкость своих действий фразами вроде «Да он еще ничего не понимает». Ты с самого детства стараешься давать ему выбор и относиться к его мнению и чувствам с уважением.

7. С тобой ребенок чувствует себя в безопасности

Ты всегда можешь защитить своего ребенка, потому что несешь за него ответственность. Ты дала ему достаточно знаний для того, чтобы он научился различать тепло и холод и надевать шапку, когда на улице непогода. А еще ты рассказала ему о потенциально опасных ситуациях, и теперь знаешь, что даже без тебя он знает, как правильно себя в них вести.

8. Ты не живешь ради ребенка