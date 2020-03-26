Рак яичников: шесть фактов, которые важно знать каждой женщине

Ежегодно 140 тысяч женщин во всем мире умирают от рака яичников. К сожалению, именно эта форма опасного заболевания диагностируется особенно трудно и потом за помощью пациентки обращаются на поздних стадиях, когда шансы на успешный исход лечения невысоки. Важно знать ранние симптомы болезни, важно обращаться к врачу при малейших подозрениях и важно знать эти факты о раке яичников — возможно, именно эта информация поможет вам сохранить здоровье и даже жизнь.

Факт №1: Ранние симптомы часто принимают за болезнь желудка

Вздутие живота, запоры, боли в области желудка, ощущение давления в животе, а также непривычно быстрое и легкое насыщение — это первые симптомы рака яичников. Столкнувшись с ними, стоит как можно раньше обратиться к врачу и провести исследования, но, к сожалению, большинство женщин принимает эти признаки за проявление проблем с желудком или кишечником. И обращаются к врачу, когда драгоценное время уже потеряно.

Факт №2: Прием противозачаточных таблеток и рождение детей снижают риск рака яичников

Один из основных факторов риска развития рака яичников связан с частотой овуляций. Соответственно, чем чаще вы овулируете, тем выше риск: наиболее высокая вероятность заболевания у женщин, рано начавших менструировать, никогда не рожавших детей и переживших менопаузу в возрасте старше 55 лет. И соответственно, женщины, число овуляций у которых сокращалось из-за беременностей или приема гормональных контрацептивов, рискуют чуть меньше, пишет «Домашний Очаг».

Факт №3: К сожалению, абсолютно точный тест для выявления рака яичников пока не придуман

К сожалению, пока не существует универсального и на сто процентов надежного метода скрининга, который помог бы определить рак яичников. Пока самый надежный метод ранней диагностики — ежегодное ультразвуковое исследование органов малого таза, которое помогает выявить любые отклонения в состоянии яичников. Кроме того, женщинам, в семье которых были случаи рака молочной железы или яичников, желательно пройти генетическое тестирование, чтобы определить вероятность развития болезни.

Факт №4: Рак яичников — не приговор

За последние 30 лет ученым удалось достичь значительного прогресса в борьбе с раком яичников. Лечение стало существенно более эффективным, а также легче переносимым для пациенток. Но, как и в случае с любой другой формой рака, решающее значение имеет то, насколько быстро было обнаружено заболевание.

Факт №5: Рак яичников напрямую связан с раком толстой кишки

Недавние исследования подтвердили: существует прямая связь между семейным анамнезом рака толстой кишки и риском развития рака яичников. Как ни странно, женщины, чьи ближайшие родственники сталкивались с колоректальным раком, имели более высокий риск развития и рака яичников. По этой причине важно знать свой семейный анамнез и быть особенно внимательными к ранним признакам рака яичников.

Факт №6: Здоровое питание и спорт действительно помогают в профилактике болезни