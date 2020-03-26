Сестры Ким Кардашян и Кайли Дженнер останавливают производство собственной косметики

Американские звезды реалити-шоу Ким Кардашян и ее младшая сестра Кайли Дженнер из-за пандемии коронавирус априостановили производство косметики собственных брендов.

Так, как сообщается на официальной странице в Twitter бренды KKW Beauty и Kylie Cosmetics временно приостановили производство декоративной косметики.

«Охрана здоровья и безопасность нашего общества – наш главный приоритет. Спасибо за терпение и понимание», – говорится в сообщении.

To Our KKW Beauty Family:



The health and safety of our community is our top priority. Thank you for your patience and understanding. 🙏🏽 pic.twitter.com/huihZYgFU1 — KKW BEAUTY (@kkwbeauty) March 23, 2020

a message to our Kylie Cosmetics family... pic.twitter.com/EknPCZk1NX — Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics) March 23, 2020

При этом отмечается, что сайты не закрываются и с соблюдением всех мер предосторожности продолжают доставлять продукцию.

«Мы придерживаемся всех мер предосторожности и продолжаем собирать заказы», – говорится в сообщении.

hi guys, just wanted to let you know that the fulfillment center we use for @kylieskin remains open and is following all health and safety precautions. We will continue to ship orders from https://t.co/SmULSodZLv pic.twitter.com/lDxgPyz9I4 — Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics) March 23, 2020

Напомним, не только косметический бизнес звездной семьи Кардашян-Дженнер терпит немалые убытки из-за коронавируса. В кинопроизводстве также из-за отмены и переносов съемок и премьер рейтингових лент возможны серьезные финансовые потери.