Женский гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля

Мы подошли к новому рубежу, что призывает копить силы, становиться счастливее и оптимистичнее. Сейчас самое удачное время для восстановления энергетики, укрепления иммунитета и улучшения жизни. Однако важно помнить, что апрельские перемены будут приходить постепенно. В эмоциональном плане это вызовет восприимчивость, если не ранимость. Выход прост — не принимать близко к сердцу чужие слова и не придавать большого значения своим эмоциям.

Женщина-Овен

Самым неприятным событием этой недели может стать любовная драма или любовный треугольник. Даже если есть стопроцентная уверенность в том, что такое вам уж точно не грозит, звезды советуют быть внимательнее в сфере любовных и личных отношений. Порой жизнь подбрасывает удивительные сюрпризы, но быть третьей — точно не из числа приятных перемен.

Женщина-Телец

Представительницам Тельца звезды приготовили неожиданный поворот судьбы. Поэтому если сейчас превыше всего равновесие и спокойствие, лучше перестраховаться и не рисковать зря. Ну а тем, кто давно заждался возможности изменить свою жизнь, можно сделать решительный шаг навстречу переменам, главное — трезво оценивать риски и собственные силы.

Женщина-Близнецы

Рожденные под знаком Воздуха на этой неделе будут в числе баловней судьбы. Неудивительно, что именно у женщин-Близнецов будет больше всех сил и приятных возможностей. На этой неделе пребывание вне дома способно значительно приумножить удачу. Если вы не на карантине, то не стоит отказываться от такого шанса.

Женщина-Рак

Чувства, любовь и семейная жизнь — это те аспекты, с которыми астрологи советуют быть внимательнее каждой представительнице знака Рак. Важно быть честными с поклонниками и не давать ложных надежд неосмотрительным флиртом, да и самим не стоит внушать себе веру в иллюзии. Иначе проблемы любовной сферы могут перерасти в нечто большее, например, помещать карьерному или личностному росту.

Женщина-Лев

Начало апреля по гороскопу — отличное время, чтобы наладить отношения с людьми, которые по какой-то причине остались за бортом жизни. Если есть желание что-то вернуть, сейчас, вероятно, это получится. Другой темой недели астрологи назвали стресс, который может застать врасплох, но есть одна хитрость: его можно смыть водой. Буквально. Водные процедуры действительно положительно скажутся на психике.

Женщина-Дева

Работоспособность и жажда покорения новых вершин чреваты для Дев упадком сил. И далеко не всегда окружающие поторопятся поддержать авантюры или дать дельный совет, а значит, рассчитывать придется полностью на себя. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не расходовать зря внутреннюю энергию. Пришло время укрепить энергетику, избавиться от внутреннего негатива и вещей, на которые мы напрасно тратим силы.

Женщина-Весы