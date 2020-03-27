Почему вы плохо получаетесь на фото: семь главных ошибок и их решения

Чтобы фотографии перестали разочаровывать, достаточно избегать типичных и самых распространенных ошибок, которые мы разобрали вместе с Евгенией Кулешовой – тренером по позированию и экспертом по риторике тела.

Плохой свет

Свет легко может добавить молодой симпатичной девушке несколько десятков лет, и наоборот - помочь скрыть возраст. Обращайте внимание на зону под глазами и носогубные складки – они не должны быть в тени, иначе «эффект панды» вам обеспечен. Универсальный совет – поворачивайте нос к источнику света, так лицо всегда будет выглядеть свежим.

Задержка дыхания

Обычно, встав перед камерой, мы не двигаемся, а нередко и вовсе перестаем дышать. Из-за этого на фото у нас получается стеклянный взгляд, и мы выглядим как статуя. Попробуйте смотреть не в камеру и просто подышать ртом – лицо сразу станет расслабленнее, вы успокоитесь, а фотограф сделает красивый кадр.

Второй подбородок

Если на фото у вас внезапно появился второй подбородок, значит, вы сильно прижимаете подбородок к шее – так делать не стоит. Расслабляем шею, подбородок освобождаем, тянемся макушкой к небу. Кстати, проверьте, не поднимаете ли вы еще и плечи вверх – многие часто делают так на автомате вместо того, чтобы, наоборот, опускать их вниз.

Массивные руки

Нередко на фото нам не нравятся именно кажущиеся массивными руки. А все потому, что мы снова делаем типичную ошибку – прижимаем их к телу (а если у вас большая грудь – то и к груди), из-за чего руки и плечи кажутся огромными. Достаточно помнить об этом при позировании, чтобы позже не пришлось «фотошопить» каждый кадр.

Откуда живот?

Вы хотите встать к камере в 3/4, но случайно получается боком, а на передний план выходят рука и плечо, которые увеличиваются просто потому, что они ближе к камере, или живот, который тоже выглядит больше, чем в реальности. Что делать? Опять же следить, чтобы руки не прижимались к телу, и не вставать боком к камере. А вот поворот 3/4 идеален для любой фигуры и телосложения.

Короткие ноги

Многие любят позировать сидя. В этом случае также легко совершать распространенную ошибку, а именно – спрятать ноги под стул или кресло. Результат будет печален – на снимке появятся массивные колени и короткие ноги. Чтобы избежать этого, стоит не прятать ноги под себя, а, наоборот, тянуть их к камере.

Локти в камеру