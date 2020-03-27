ЕСТЬ СВОИ ХИТРОСТИ! ⟩ Как приготовить яичницу вкусно и быстро

Но ведь на самом деле в этом блюде нет ничего сложного, достаточно следовать нескольким правилам и придерживаться технологии.

Яйца для яичницы

Яичницу готовят, как правило, из куриных яиц. Но можно жарить перепелиные, гусиные, утиные и даже страусиные яйца. Начинающим хозяйкам все же стоит для начала освоить менее экзотические варианты. Для блюда выбирают самые свежие яйца. Приготовление яичницы начинается с того, что яйца тщательно моют и дают им немного полежать при комнатной температуре. К сожалению, вкусно приготовить яичницу из холодных яиц не получится, уверяет сайт wday.ru.

Чем дольше яйца хранились, тем проще после отваривания с них снимать скорлупу

Выбор сковороды

Размер сковороды зависит от того, сколько яиц вы одновременно хотите поджарить. Знаменитые повара считают, что идеальной может быть лишь яичница из одного яйца, поджаренная на сковороде диаметром 16 сантиметров. Сама сковорода должна быть либо тяжелой, чугунной либо со специальным антипригарным покрытием.

На чем жарить

У яичницы на сале или беконе множество поклонников, но эстеты недолюбливают такой способ жарить яйца — белок получается «грязным» из-за поджаристых кусочков жира. Яичница на оливковом масле обладает приятным немного травянистым ароматом и «чистым» белком. Сливочное масло также подходит для яичницы, но лучше взять знаменитое «ги» — топленое масло с приятным ореховым привкусом и нежным ароматом.

Как жарить

Даже знаменитые повара не могут договориться о том, как правильно жарить яичницу. Вы можете быть удивлены, но существует несколько основных «школ». Лишь по одному поводу все повара абсолютно согласны: яйца не следует разбивать прямо на сковороду. Возьмите плоскую тарелку и по одному разбивайте яйца на нее.

Если вы хотите приготовить вкусную яичницу с хрустящими поджаристыми краями, твердым белком и немного жидким желтком, выливайте яйца на раскаленную сковороду, слегка смазанную маслом, жарьте около 30 секунд, а затем выключайте нагрев и ждите минуту. Выкладывайте готовую яичницу на подогретую тарелку.

Для того чтобы получить такой же жидковатый и даже немного прохладный желток, но в окружении поджаристого белка, возьмите много жира, так, чтобы яйцо «плавало» в нем, и вливайте яйцо в практически кипящее масло. Жарьте около 30 секунд, немного наклоняя сковороду в разные стороны.

Знаменитый Джейми Оливер рекомендует готовить яичницу на медленном огне, положив яйца и масло в сковороду одновременно. Еще одна техника, позволяющая получить очень нежный белок и относительно твердый желток, заключается в том, что яичница готовится на низком огне и накрывается крышкой.

Солью и перцем яичницу приправляют сразу после готовности

Рецепт яичницы

Для яичницы из одного яйца возьмите:

1 свежее куриное яйцо комнатной температуры

1 столовую ложку сливочного масла

соль мелкого помола и свежемолотый черный перец

Разбейте яйцо на блюдце, чтобы оно легче соскользнуло в сковороду. Растопите масло на слабом огне в тяжелой маленькой сковороде. Как только масло растает, но до того как оно покроется пеной, слегка «закрутите» сковороду, чтобы жир покрыл все ее дно. Дайте яйцу соскользнуть на горячую поверхность. Накройте крышкой и готовьте около 1 минут. Переложите на подогретую тарелку, приправьте перцем и солью.