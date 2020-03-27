СЕКРЕТЫ ФЕНШУЙ ⟩ Какая одежда делает несчастливой — вещи с плохой энергетикой

Верить или нет — решай сама, а мы предупредили! Рассказываем, какие вещи принесут неудачи и несчастья.

1. Старая, испорченная, рваная

По заветам фэншуй, наиболее негативной энергетикой обладает грязная и рваная одежда, что нам кажется очень логичным. Испорченные вещи могут накликать нищету, проблемы с финансами, споры на работе, неудачи в бизнесе, а поэтому нужно уметь вовремя от них избавляться. Одежду, которой можно провести косметический ремонт, сдаем в мастерскую или ателье, а ту, которую уже не спасти, отдаем на переработку.

Кроме того, фэншуй не жалует намеренно состаренную одежду, с потертостями, необработанными краями или рваными коленями. Эксперты считают, что она способна нанести не меньше вреда твоей ауре.

2. Одежда черного цвета

Негативной энергетикой обладает и любимая многими черная одежда. Эксперты уверяют, что темные оттенки способны воздействовать не только на психику, но и на общее физическое состояние организма. Они притягивают уныние и одиночество, вызывают чувство усталости, сонливости и тревоги. Так что же делать? Конечно, совсем отказываться от черной одежды не нужно. Чтобы создать баланс в образе, просто добавь в него несколько ярких деталей.

Еще одно табу — одежда, с которой связаны плохие воспоминания. Эксперты уверены, что вещи обладают «памятью» и способны накапливать отрицательную энергию. Надевая такую одежду, мы испытываем негативные эмоции, схожие с теми, что когда-то пережили.

3. Хищные принты

Сторонники теории фэншуй считают, что немаловажную роль в одежде играет рисунок. Так, они советуют отказаться от вещей с изображением диких животных. По их мнению, хищный принт способен сделать человека напряженным, агрессивным, беспокойным. Хорошей аурой обладают вещи с растительными и природными мотивами — с изображением цветов, стеблей и листьев, изготовленные из природных материалов.

4. Одежда в полоску

Принт полоска также способен оказать негативное влияние на твое самочувствие. Линии разрезают энергетические зоны, тем самым нарушая гармонию в теле. Это может вылиться в самые разные по степени неприятности: от мелких неудач в делах до крупных потерь.

5. Геометрический принт

По той же причине стараемся избегать вещи с геометрическим принтом. Изображенные на ткани круги, треугольники, квадраты и более сложные фигуры заключают энергию в конкретные рамки. Что мы получаем в итоге? Слабость, усталость, отсутствие идей и вдохновения, невнимательность и апатию.

6. Асимметрия

Неблагоприятными также считаются вещи с ярко выраженной асимметрией, якобы они нарушают энергетический баланс в теле. Также не пользуется милостью фэншуй одежда со слишком грубыми чертами и острыми углами — по словам экспертов, она вызывает напряжение и нервозность.

7. Бесформенная одежда

Мешковатая одежда может привнести в жизнь неопределенность, сделать человека рассеянным, несобранным. Виной тому отсутсвие четкой формы и линий. Даже если ты предпочитаешь наряды свободного кроя, выбирай те, которые хорошо на тебе сидят и имеют конкретное очертание.

8. Слишком узкая одежда

Узкая одежда не только заставляет чувствовать себя неуверенно и скованно, но и оказывает негативное влияния на общее самочувствие человека. Такие вещи заключают энергию в рамки, не давая ей прорываться наружу, из-за чего человек испытывает слабость и сонливость в течение дня, пишет Cosmo.

9. Слоганы и ругательства

Обращай внимание на то, что написано на твоей одежде. Ругательства, негативные символы, а также агрессивные слоганы обладают плохой энергетикой, что так или иначе оказывает влияние на твою ауру.