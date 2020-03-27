Что приготовить на завтрак детям: три рецепта вкусных сладких блинчиков

Сладкие блинчики – любимый завтрак детей и взрослых. Возможно, потому, что они чаще появляются на столе в выходные дни, когда не нужно рано вставать и можно провести время в свое удовольствие.
«Сегодня» предлагает приготовить тонкие блины на молоке с разными начинками. Банан и шоколад, яблоки и корица, творог и вишня – выбирайте вариант на свой вкус.
Блины с нутеллой, бананом и печеньем
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты
Для блинов:
- 100 г муки
- 1 ст.л. сахара
- 1-2 яйца
- 1 ст.л. подсолнечного масла
- 300 мл молока
Для начинки:
- 2 банана
- 100 г нутеллы
- 4 средних печенья
Способ приготовления
- Положить муку, сахар и щепотку соли в большую миску. Сделать лунку в центре, добавить яйца, масло и 2 ст. л. молока.
- Взбить венчиком до получения однородной массы.
- Медленно влить оставшееся молоко, помешивая, чтобы получилось гладкое тесто без комочков.
- Разогреть блинную сковороду, смазанную маслом, и пожарить на ней тонкие блинчики.
- Намазать блинчики шоколадной пастой, затем посыпать раскрошенным печеньем.
- Выложить сверху нарезанные кружочками бананы.
- Завернуть блины и сразу же подавать.
Совет: В начинку можно добавить ягоды. Лучше всего подойдет голубика или тонко нарезанная клубника.
Блины с яблоками и корицей
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты
Для блинов:
- 1 яйцо
- 300 мл молока
- 100 мл воды
- 250 г муки
- 1 ч.л. сахара
- 1 ч.л. сливочного масла
Для начинки:
- 400 г яблок
- 1 ст.л. сливочного масла
- 1 ч.л. корицы
- 1 ч.л. ванили
- 60 г сахара
Способ приготовления
- Для блинов взбить яйцо с солью и сахаром, добавить молоко и просеянную муку. Взбить до однородного состояния, затем постепенно ввести воду, помешивая тесто ложкой, по консистенции оно должно напоминать домашнюю сметану. Чтобы не смазывать сковороду в процессе жарки, добавить растопленное сливочное масло.
- Для начинки в сотейнике на сливочном масле растопить сахар и добавить очищенные и нарезанные кубиками яблоки, а затем корицу и ваниль. Яблоки необходимо тушить, пока они не станут мягкими, но сохранят небольшую упругость (в противном случае, остывая, они могут потерять форму).
- Пожарить блины, выложить на каждый блин начинку. По желанию можно добавить предварительно замоченный изюм.
- Готовые блины можно украсить листиком мяты и присыпать сахарной пудрой.
Блины с творогом и вишней
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты
- 120 г муки
- 2 яйца
- 250 мл молока
- 7 ст.л. сахара
- 600 г вишни без косточек
- 400 г сахара
- шоколад и мята – для подачи
Способ приготовления
- В миску просеять муку и добавить 2 ст.л. сахара. Добавить взбитые вилкой яйца.
- Помешивая венчиком, постепенно влить молоко, чтобы получилось однородное тесто.
- Убрать миску с тестом на полчаса в холодильник, после чего испечь тонкие блинчики.
- Для начинки творог смешать с оставшимся сахаром (5 ст.л.) и пробить его погружным блендером до однородности.
- Каждый блинчик свернуть пополам, положить на него творог и вишню, и снова свернуть пополам.
- По желанию посыпать тертым шоколадом, сахарной пудрой, листиками мяты и сразу же подавать.