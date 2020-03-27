14 самых полезных продуктов для женщин

Яблоки

В этих популярных фруктах содержится кверцитин — натуральный флавоноид, который способен защитить клетки головного мозга от разрушающего влияния свободных радикалов. Яблоки — отличный источник клетчатки, которая быстро дает чувство насыщения и способствует снижению веса. В одном среднем яблоке содержится около 16% дневной дозы клетчатки. Еще одна хорошая новость: фрукты с белой мякотью (к ним относятся и груши) могут на 50% снизить риск инфаркта — к такому выводу пришли ученые из Нидерландов.

Бананы

Многие женщины отказываются от бананов, считая их слишком калорийными. Но это очень полезные фрукты! В среднем банане около 100 ккал, 3 г клетчатки и большое количество калия, который позволяет держать под контролем давление. Давайте бананы детям: прошлогоднее британское исследование подтвердило, что ежедневное употребление бананов может защитить ребенка от симптомов астмы.

Лесные ягоды

Не любить голубику невозможно — эти ягоды насыщены антиоксидантами больше, чем любые другие. Они помогают противостоять раку, повышают активность мозга и поддерживают здоровье сердца. Как и все ягоды, голубику можно хранить в морозилке. Не забывайте о ежевике, малине и смородине — эти полезные продукты питания для женщин богаты эллаговой кислотой, мощным антиоксидантом, который необходим для работы сердца.

Ананас

Какие продукты полезны женщин? 150 г мякоти этого тропического фрукта дадут вам дневную дозу витамина С, который, во‑первых, поможет противостоять инфекциям, а во- вторых, незаменим для активного синтеза коллагена. Именно этот белок отвечает за то, чтобы кожа была молодой и эластичной.

Шпинат

Приятно, когда один овощ может стать источником сразу нескольких важных витаминов. Шпинат содержит витамины А, С, К и фолиевую кислоту, которая стимулирует выработку веществ, влияющих на хорошее настроение. А вот низкий уровень фолиевой кислоты врачи давно связывают с депрессией.

Капуста

Когда готовите сэндвичи, положите в них хрустящие листья свежей капусты вместо зеленого салата, который очень быстро превратится в бесформенную массу. В одном стакане нарезанной капусты всего 20 ккал и потрясающее количество глюкозинолатов — веществ, которые помогают организму противостоять влиянию свободных радикалов. Имейте в виду, что брокколи и брюссельская капуста тоже содержат эти важные элементы.

Кале

Эта капуста не так широко известна, как брокколи или кольраби, но она настоящий чемпион по содержанию полезных веществ. Полстакана измельченной кале содержат 420% дневной дозы витамина К, который играет важнейшую роль в организме, влияя на состояние костей.

Консервированный и свежий лосось

Жирная рыба стоит на первом месте по содержанию кислот омега-3, которые помогут вам снизить шансы возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и даже инфаркта. Кроме того, эти кислоты повышают уровень серотонина, больше известного как гормон счастья. В консервированном лососе содержание ртути обычно ниже, чем в тунце, который часто используется для приготовления закусок и салатов.