14 самых полезных продуктов для женщин

Если каждый день хотя бы шесть продуктов из этого списка будут в вашем рационе, уже через несколько недель вы заметите положительные изменения, уверяет «Домашний Очаг».
Яблоки
В этих популярных фруктах содержится кверцитин — натуральный флавоноид, который способен защитить клетки головного мозга от разрушающего влияния свободных радикалов. Яблоки — отличный источник клетчатки, которая быстро дает чувство насыщения и способствует снижению веса. В одном среднем яблоке содержится около 16% дневной дозы клетчатки. Еще одна хорошая новость: фрукты с белой мякотью (к ним относятся и груши) могут на 50% снизить риск инфаркта — к такому выводу пришли ученые из Нидерландов.
Бананы
Многие женщины отказываются от бананов, считая их слишком калорийными. Но это очень полезные фрукты! В среднем банане около 100 ккал, 3 г клетчатки и большое количество калия, который позволяет держать под контролем давление. Давайте бананы детям: прошлогоднее британское исследование подтвердило, что ежедневное употребление бананов может защитить ребенка от симптомов астмы.
Лесные ягоды
Не любить голубику невозможно — эти ягоды насыщены антиоксидантами больше, чем любые другие. Они помогают противостоять раку, повышают активность мозга и поддерживают здоровье сердца. Как и все ягоды, голубику можно хранить в морозилке. Не забывайте о ежевике, малине и смородине — эти полезные продукты питания для женщин богаты эллаговой кислотой, мощным антиоксидантом, который необходим для работы сердца.
Ананас
Какие продукты полезны женщин? 150 г мякоти этого тропического фрукта дадут вам дневную дозу витамина С, который, во‑первых, поможет противостоять инфекциям, а во- вторых, незаменим для активного синтеза коллагена. Именно этот белок отвечает за то, чтобы кожа была молодой и эластичной.
Шпинат
Приятно, когда один овощ может стать источником сразу нескольких важных витаминов. Шпинат содержит витамины А, С, К и фолиевую кислоту, которая стимулирует выработку веществ, влияющих на хорошее настроение. А вот низкий уровень фолиевой кислоты врачи давно связывают с депрессией.
Капуста
Когда готовите сэндвичи, положите в них хрустящие листья свежей капусты вместо зеленого салата, который очень быстро превратится в бесформенную массу. В одном стакане нарезанной капусты всего 20 ккал и потрясающее количество глюкозинолатов — веществ, которые помогают организму противостоять влиянию свободных радикалов. Имейте в виду, что брокколи и брюссельская капуста тоже содержат эти важные элементы.
Кале
Эта капуста не так широко известна, как брокколи или кольраби, но она настоящий чемпион по содержанию полезных веществ. Полстакана измельченной кале содержат 420% дневной дозы витамина К, который играет важнейшую роль в организме, влияя на состояние костей.
Консервированный и свежий лосось
Жирная рыба стоит на первом месте по содержанию кислот омега-3, которые помогут вам снизить шансы возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и даже инфаркта. Кроме того, эти кислоты повышают уровень серотонина, больше известного как гормон счастья. В консервированном лососе содержание ртути обычно ниже, чем в тунце, который часто используется для приготовления закусок и салатов.
Овсянка
Овсяные хлопья богаты клетчаткой, которая снижает уровень холестерина — эта способность делает овсянку незаменимой, если вы хотите избавиться от жировых отложений в области талии. Полезнее всего крупные хлопья, требующие длительной варки (не менее 10 минут). Ешьте кашу, добавив в нее ягоды, ложку меда и семена льна.
Цельные злаки
Люди, которые регулярно едят цельнозерновые продукты, легче избавляются от жировых отложений в области живота. Коричневый рис и паста из твердых сортов пшеницы должны как можно чаще появляться у вас на столе. Еще один важный продукт — это перловка, в ней содержится не только клетчатка, но даже растительный белок. Приготовьте перловую крупу с овощами, и вы получите идеальный ужин из полезных продуктов для женщин.
Бобовые
Главный источник клетчатки и растительного белка, а кроме того, витаминов группы В, цинка, железа и магния. Черная фасоль — кладезь антиоксидантов, которые повышают защитные силы организма. Японская фасоль адзуки (ищите ее в магазинах вегетарианских продуктов) подойдет тем, у кого бобовые вызывают повышенное газообразование. И не забывайте про горох нут — одно из недавних исследований подтвердило, что люди, которые включают его в рацион, меньше склонны перекусывать вредными продуктами.
Натуральный йогурт и кефир
Эти продукты дают быстрое чувство насыщения и помогают держать вес под контролем благодаря высокому содержанию белка. В натуральном йогурте белка даже больше, чем в курице — примерно 20 г на стаканчик. Кроме того, натуральный йогурт и кефир содержат пробиотики — «хорошие» бактерии, которые поднимают иммунитет.
Шоколад
Вы наверняка слышали о том, что горький шоколад снижает риск развития гипертонии и даже инфарктов благодаря высокому содержанию флавоноидов. Новое исследование Кембриджского университета показало, что люди, которые любят шоколад (темный или молочный) на 37% реже страдают от сердечно — сосудистых заболеваний, чем те, кто не позволяет себе ни одного ломтика.
Мед
Откажитесь от сахара в пользу меда. Вместо белого рафинированного сахара добавьте ложку меда в кашу, чай или даже кофе. Эта замена вполне может повлиять на ваш аппетит. По сравнению ссахаром, мед замедляет синтез гормона грелина, известного как гормон голода. Именно он дает головному мозгу сигнал о том, что пора подкрепиться. Но все же мед — достаточно калорийный продукт. В 1 ч. л. содержится 22 ккал, так что будьте внимательны.