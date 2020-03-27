Оксана Самойлова опубликовала фото с месячным сыном и рассказала, как проводит карантин

Недавно семья 31-летней Оксаны Самойловой и 34-летнего Джигана вернулась в Москву из Майами. Это произошло после появления скандальных видео рэпера и его пребывания в рехабе.

Сейчас Самойлова находится в загородном доме на карантине. Модель адаптируется к новой реальности, старается находить занятия себе и детям.

«Всё, что происходит вокруг, очень странно и непривычно. Конечно, пока что я нахожу плюсы в изоляции потому, что есть возможность сделать все дела по дому, до которых не доходили руки годами. Еще я подключила себе домашние онлайн-тренировки, записалась на пару онлайн-курсов и тренингов, экспериментирую с готовкой, очень хорошо убираю, глажу и стираю, бесконечно делаю маски для лица и тела, не знаю, конечно, на сколько хватит этого энтузиазма, но пока так», — написала Оксана в Instagram.

Модель добавила, что ее дети тоже счастливы быть дома и проводят много времени во дворе. Оксана продумала варианты времяпрепровождения и на случай затяжного карантина.

«Если всё затянется, у меня есть план Б, где я делаю грядки, строю теплицу, сажаю огурцы, помидоры, клубнику - вот уже апрель и май есть чем заняться. Но надеюсь, конечно, что всё закончится раньше, так что я не унываю», — с юмором заключила Самойлова.

В своем микроблоге знаменитость показала новый снимок месячного сына Давида. На фото малыш спит на руках у Самойловой, поднеся пальчики ко рту. Темные волосы ребенка забавно всклокочены в разные стороны.