«Главное — вода!» — Топурия рассказала, как избавилась от 17 лишних килограммов

Сидя на карантине, вокалистка группы «А’Студио» Кети Топурия решила пообщаться с подписчиками и ответить на самые популярные вопросы. В частности, рассекретила диету, которая помогает ей быстро прийти в форму, если того требует ситуация.

«Сильно набирала вес только раз в жизни: во время беременности. Тогда я поправилась на целых 17 килограммов! Вес сбросила за три месяца. Как? Сидела на так называемой белковой диете, на которой нахожусь и сейчас. Если коротко — отказалась от сахара и мучного. И главное — вода! Пью не менее двух литров воды в день. И много клетчатки из овощей», — объяснила Кети.

Кроме того, звезда эстрады расписала свое примерное меню на один день. Так, на завтрак певица предпочитает есть овсяную кашу или творог без сметаны и сахара. На обед обязательно готовит суп или салат. Через несколько часов Топурия делает обязательный перекус. Например, яблоком. А на ужин готовит овощи на гриле с мясом или рыбой.