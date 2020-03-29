Пять весьма небанальных мифов о лазерной эпиляции

Эпиляция усиливает рост волос

Если бы хоть один способ удаления волос мог стимулировать их рост, проблема лысых людей была бы решена раз и навсегда. Но, увы, нам только может казаться, что, например, после бритвы растительности стало больше: увеличилась зона депиляции, да и цвет (волосы стали темными и жесткими).

Волосы между сеансами эпиляции нельзя удалять

На самом деле на лазерную эпиляцию нужно записываться как только тебя начинают беспокоить отросшие волоски. Это не менее 4—8 недель. Также волоски можно сбривать, но ни в коем случае не выщипывать и не удалять эпилятором, так как для эффективной лазерной процедуры нужны «живые» фолликулы волос.

Лазер опасен для смуглой кожи

Современные лазерные процедуры можно проводить и по свежему загару и людям с очень темной кожей. Хотя для традиционной эпиляции лазером действительно нужно подождать две недели до и после загара. Но в любом случае после процедуры и перед выходом на пляж важно использовать средства SPF 15+ для лица и тела, чтобы избежать пигмента (не говоря уж о том, что кожу в принципе важно защищать от открытых солнечных лучей).

Эпиляция зоны бикини — самая болезненная

Действительно, во время процедуры можно почувствовать неприятные ощущения, если в области бикини есть пигментация. Перед врачом будет стоять сложный выбор: снижать параметры и эффективность или опасаться мучений пациента во время эпиляции, а после — риск ожогов слизистой. Но современные методики (во время которых нагревание происходит постепенно и локализуется на самом фолликуле, не повреждая кожу) считаются более щадящими.

Волосы перестанут расти после 3—4 процедур

В разных зонах лица и тела волосы имеют разный цикл роста. Например, волосы в бикини и подмышках, а также пушок на лице — гормонозависимые зоны, то есть в этих зонах более быстрый рост, чем у волос на ногах.

Для максимально эффективной лазерной и элос-эпиляции нужно приходить в активную фазу (когда волосы видны) и сделать не менее 12 процедур. И, скорее всего, тебе понадобятся дополнительные процедуры: 1—3 эпиляции в год и после завершения курса (около 5% волос могут через несколько лет появиться из-за смены гормонального фона),