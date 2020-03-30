СНИМКИ ЗАВОРАЖИВАЮТ ⟩ Вера Брежнева показала редкие кадры роскошного домашнего интерьера

38-летняя певица поделилась фотографиями из двухэтажного загородного дома, в котором проводит карантин, пишет wmj.ru.
По приезде из тура по США и Канаде Вера Брежнева в обязательном порядке соблюдает режим самоизоляции. Певица редко публикует в Сети снимки из дома, однако в этот раз Вера решила не ограничиваться одними кадрами и разместила в Instagram несколько видео, на которых показала стильный интерьер двухэтажного здания.
На роликах видно, что общий дизайн выдержан в кремово-шоколадной гамме, которые разбавлены яркими акцентными деталями. Так, на креслах молочного оттенка в зале лет подушки с синими и зелеными наволочками. В центре комнаты расположена витиеватая люстра, выполненная в форме цветка. Потолок, стены и лестница отделаны белоснежным и бежевым мрамором со вставками из темного дерева — снимки стильного интерьера буквально завораживают.
Вера также показала, как проходит солнечное весеннее утро — на заднем фоне слышен один из любимых треков певицы, слова которого она разместила кадрах:«Любите друг друга…». Сама певица для видео выбрала стильную пижаму в цвет интерьера, а волосы завязала в высокий пучок.