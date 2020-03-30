Пять женских имен, которые мешают удачно выйти замуж

Тамара

Часто Тамара добивается больших успехов в работе и учебе, но в любовных отношениях ей не везет. Эта женщина — крайне ревнивая особа, к ней необходимо искать особый подход, с чем добрая часть мужского населения не справляется. Кроме того, ей трудно напрямую говорить о своих мыслях и чувствах, редко удается по-настоящему раскрыться перед мужчиной. Почти всегда обладательницы этого имени либо не вступают в брак, либо делают это в позднем возрасте. Их это не смущает — у них другие жизненные цели.

Инга

Обладательницы имени Инга — переменчивые натуры. Сегодня им нужно одно, а завтра — в корне другое. Это не дает им реализовать себя как личность, они бывают легкомысленны. А брак — серьезный шаг в отношениях. Мужчины редко воспоминают Ингу как ту женщину, с которой готовы связать свою судьбу. Поклонников у Инги может быть много, но дойти с ней до ЗАГСа решаются единицы.

Людмила

По энергетической составляющей Людмила — очень волевая и сильная женщина, но обреченная. Ей судьбой предначертано множество испытаний, которые она не всегда в силах вынести. Все в жизни Людмилы должно быть идеально. Она не готова мириться с недостатками окружающих, мужчинам трудно найти к ней подход. У нее справедливый, но истеричный характер. Это отталкивает противоположный пол. Малейший конфликт легко переходит в скандал, если обладательница имени вовремя не возьмет себя в руки.

Маргарита

Маргарита — это тот тип женщин, отношения которых часто заканчиваются на негативной ноте. Обладательницы имени с детства отличаются трудным характером, повышенной возбудимостью и резкостью. Они совершают необдуманные поступки, мало думают о будущем, живут одним днем. Мужчины даже побаиваются женщин с таким именем, ведь во время конфликта Маргарита не станет выбирать выражения, ей проще попрощаться и начать поиски нового партнера. Любовь для нее — не главное. Часто мужчина нужен только для развлечения, а не в качестве партнера для построения семьи.

Александра