Девять продуктов, которые никогда нельзя давать детям

Иногда хочется побаловать ребенка чем-то вкусным. Но важно помнить и о пользе. Проблемы со здоровьем и лишним весом, которые начинаются в детстве, часто переходят во взрослую жизнь. Поэтому некоторые продукты лучше убрать из рациона.

1. Сладкие фруктовые соки

Фруктовые соки не так уж полезны. В них много сахара и добавок. Даже свежевыжатые соки лучше сократить в употреблении. Фрукты содержат клетчатку и витамины, но при отжиме большая их часть теряется, а вот сахар остается. Он является причиной возникновения кариеса и появления лишних килограммов.

2. Хлопья для завтраков

Они сделаны из муки, причем, не все – из качественной. Если ребенок малоподвижен, любые мучные изделия ему противопоказаны. В цветные хлопья добавляют еще и красители, которые не приносят никакой пользы организму.

3. Колбаса и сосиски

В их составе много консервантов, жира и соли. Регулярно кормить ребенка колбасой – значит, обеспечить риск возникновения проблем с весом, сердцем, желудком и даже онкологические заболевания. Хуже, чем обычная сосиска, только хот-дог. Ведь его едят с белым хлебом.

4. Морепродукты

Для взрослых, особенно сидящих на диете, морепродукты могут принести пользу, а вот для детей – нет. Это сильнейшие аллергены. Лучше отложить знакомство ребенка с водными обитателями до 5-6 лет.

5. Жареное во фритюре

Куриные наггетсы, рыбные палочки, сырные шарики – прежде всего, вредна панировка, в которой их обжаривают. Очень вреден процесс приготовления. В растительном масле образуются трансжиры, которые грозят развитием онкологии. Ну, и не забудем, что подобные блюда подаются с жирными соусами, богатыми сахаром и консервантами.

6. Маршмэллоу

Многим эта сладость кажется безобидной, но это не так. Во-первых, из-за сильно вязкой текстуры ей легко подавиться. Во-вторых, в составе десерта очень много сахара, который очень портит зубы. К тому же, дети быстро привыкают к сладкому и из-за этого часто начинают хуже есть более полезную еду.

7. Глазированные сырки

Из-за большого количества добавок и ароматизаторов сложно оценить качество творога в составе сырка. К тому же, и добавки, и шоколад, могут вызвать сильную аллергическую реакцию. Лучше дать обычный творог и добавить в него фрукты и ягоды.

8. Молочные коктейли

Если стоит выбор между коктейлем и газировкой, конечно, родители выберут первое. Однако этот напиток не сильно полезнее. В нем не только много сахара, но и жир. Регулярное употребление способно привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

9. Консервы