Как удивить мужчину в постели: десять способов, которые работают безотказно

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Хочешь остаться в его памяти надолго? Тогда без этих приемов тебе не обойтись, уверяет журнал «Лиза».
Секс — одна из ключевых сторон отношений, так происходит обмен энергиями. Если в отношениях его нет, то выплеск чувств происходит во время ссор, которые со временем происходят все чаще.
Но со временем секс становится банальностью, и тогда женщины стараются придумать, как удивить мужчину в постели. Самое главное в этом процессе — научиться получать удовольствие самой.
Это важно для вас обоих. Если в сексе присутствует чувство долга, он никому не принесет удовольствие.
Поэтому предлагаем тебе воспользоваться методами, которые развивают телесную чувствительность, помогают раскрепоститься и забыть о стеснении. С ними у тебя вряд ли возникнет вопрос, как удивить мужчину в сексе.
1. Займись рисованием
Возьми карандаши трех цветов и начни рисовать эротическую карту тела. Попроси партнера помочь тебе. Этот эксперимент может превратится в незабываемую игру. Пусть твой мужчина прикасается к твоему телу — от кончиков пальцев рук до кончиков пальцев ног, — а ты записывай все ощущения. Он должен касаться каждого сантиметра твоей кожи, не пропуская ни одного участка.
Затем подключи разные предметы и сравни ощущения. Они могут отличаться:
по текстуре предметов, которые к тебе прикасаются (перья, металл, еда, лед, мех, кисти), а также рук и языка.
по длительности прикосновения (быстрое, долгое);
по силе нажатия;
по интенсивности (как часто);
по площади (маленькая и большая);
по температуре (холодно, тепло, горячо).
Закрашивай на своем рисунке те зоны, которые тебе приятны. Кстати, возбуждение через легкий болевой аспект естественно и говорит о том, что гормоны серотонин и тестостерон у человека в здоровой норме.
Сделай тоже самое для своего мужчины и нарисуй его эротическую карту тела. С помощью этого упражнения ты поможешь развить эротическую чувственность и положить неплохое начало для романтического вечера.
2. Начни реализовывать сексуальные фантазии
Прежде чем ты спросишь у партнера про его фантазии, предлагаем тебе самой подумать, что было бы интересно тебе. Тогда ты не просто удивишь любимого в постели, но и сведешь его с ума.
Начни с исследования своего эротического либидо. Например, 80% женщин отмечают, что у них есть фантазии на тему принуждения и доминирования. Это совсем не означает, что они хотят таких отношений в реальной жизни, скорее наоборот. Но в фантазиях есть нечто очень важное — зашифрованные темы и эмоции, в которых спрятано огромное количество сексуального возбуждения.
Многие наши спонтанные импульсы гасятся стыдом, запретами, воспитанием, и сексуальная энергия блокируется. А при активизации сексуальных фантазий мы возвращаем себе возбуждение. Вот почему люди любят смотреть эротику и порнографию. Благодаря этому они активизируют свои запретные, вытесненные, сексуально заряженные чувства и эмоции.
Напиши список желаний:
про которые ты знаешь и успешно их реализуешь с партнером;
которые ты еще не реализовала, но хотела бы это сделать при определенных обстоятельствах;
которые интересны, но которые ты никогда не рискнула бы реализовать с постоянным партнером;
которые будоражат тебя, появляются во сне.
На какие сексуальные темы ты реагируешь ярче всего? Возможно, некоторые из них возникают у тебя перед оргазмом и позволяют быстрее достичь его. О них ты не хотела бы никому рассказывать и реализовывать в реальной жизни.
Если у тебя никогда не было эротической фантазии, попробуй создать ее. И начни применять на практике.
3. Займись сексом в нетрадиционном месте
Предлагаем шесть идей для расширения твоего сексуального диапазона. Они наверняка помогут тебе лучше любых советов, как удивить мужчину в спальне. Отметь те, которые тебя заинтересовали, и ты готова их реализовать. Например, на берегу озера, у плиты, в лифте, в движущемся поезде, в городском парке, в сауне.
4. Используй секс-игрушки
Как удивить мужчину в кровати с помощью обычных поз? Для этого тебе понадобится дополнительное оборудование, купить которое ты можешь не только в сексшопе, но и в обычном продуктовом магазине. Например: вибратор; кремы для скольжения; цепи; наручники; путы; связки; сливки для слизывания; перышки; лед.
5. Проводи эротические эксперименты
О своих желаниях можно сообщать партнеру, выбирая, когда и как заниматься сексом. Например, ты можешь предложить ему: совместное чтение эротической литературы; беседы на эротические темы; совместный просмотр эротических фильмов; занятие сексом в клубе свингеров (без обмена партнерами); занятие сексом в клубе свингеров (с обменом партнерами); секс втроем.
6. Попробуй новые сексуальные практики
Как говорит большинство мужчин, самое крутое, что женщина может для него сделать, — это минет. Утром и вечером. Можно и не в кровати.
Если не знаешь, как удивить мужчину минетом, попробуй особый массаж пениса. Используй как можно больше масла. Легкие поглаживания сменяй более уверенными, властными движениями. Задействуй не только пальцы и ладони, но и предплечья рук, скрещивая их между собой. Твоему мужчине точно будет приятно.
Что еще может ему понравиться: использовать только руки; использовать только рот; освоить неизвестную позу; анальный секс; завязать глаза ему или себе; связать его или себя.
7. Изменяй привычный сценарий
Чтобы раскрепоститься не только в постели, но и в обычной жизни, ты можешь заняться своим сексуальным образованием и пойти на курсы эротического массажа. Помимо этих навыков, используй и другие способы разнообразить традиционный секс.
Можно увеличить продолжительность прелюдии полового акта; сократить продолжительность прелюдии полового акта; использовать вербальную эротику; удлинить сексуальный акт за счет перерывов; устроить стриптиз для партнера; добавить романтики перед сексом.
8. Не забывай про ролевые игры
Кстати, это отличная идея для подарка на день рождения. Например, это могут быть следующие сценарии: «первый раз»; «проститутка и клиент»; «звезда и поклонник»; «Ромео и Джульетта»; «студентка и учитель»; «массажист и клиентка».
9. Предлагай необычные секс-позы
Вы с партнером можете попробовать одну из предложенных поз или же использовать каждый день новую. Подробные схемы легко найти в Интернете.
10. Займись сексом по телефону
Если по каким-то причинам ты со своим мужчиной находишься в долгой разлуке, это не повод отказаться от совместного секса. Расстояние не должно стать помехой вашей любви.
Сейчас Интернет помогает остаться на связи всегда. Флиртуй, дразни, увлекай. И он прилетит домой на крыльях любви даже из самой важной командировки.