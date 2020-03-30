Как удивить мужчину в постели: десять способов, которые работают безотказно

Секс — одна из ключевых сторон отношений, так происходит обмен энергиями. Если в отношениях его нет, то выплеск чувств происходит во время ссор, которые со временем происходят все чаще.

Но со временем секс становится банальностью, и тогда женщины стараются придумать, как удивить мужчину в постели. Самое главное в этом процессе — научиться получать удовольствие самой.

Это важно для вас обоих. Если в сексе присутствует чувство долга, он никому не принесет удовольствие.

Поэтому предлагаем тебе воспользоваться методами, которые развивают телесную чувствительность, помогают раскрепоститься и забыть о стеснении. С ними у тебя вряд ли возникнет вопрос, как удивить мужчину в сексе.

1. Займись рисованием

Возьми карандаши трех цветов и начни рисовать эротическую карту тела. Попроси партнера помочь тебе. Этот эксперимент может превратится в незабываемую игру. Пусть твой мужчина прикасается к твоему телу — от кончиков пальцев рук до кончиков пальцев ног, — а ты записывай все ощущения. Он должен касаться каждого сантиметра твоей кожи, не пропуская ни одного участка.

Затем подключи разные предметы и сравни ощущения. Они могут отличаться:

по текстуре предметов, которые к тебе прикасаются (перья, металл, еда, лед, мех, кисти), а также рук и языка.

по длительности прикосновения (быстрое, долгое);

по силе нажатия;

по интенсивности (как часто);

по площади (маленькая и большая);

по температуре (холодно, тепло, горячо).

Закрашивай на своем рисунке те зоны, которые тебе приятны. Кстати, возбуждение через легкий болевой аспект естественно и говорит о том, что гормоны серотонин и тестостерон у человека в здоровой норме.

Сделай тоже самое для своего мужчины и нарисуй его эротическую карту тела. С помощью этого упражнения ты поможешь развить эротическую чувственность и положить неплохое начало для романтического вечера.

2. Начни реализовывать сексуальные фантазии

Прежде чем ты спросишь у партнера про его фантазии, предлагаем тебе самой подумать, что было бы интересно тебе. Тогда ты не просто удивишь любимого в постели, но и сведешь его с ума.

Начни с исследования своего эротического либидо. Например, 80% женщин отмечают, что у них есть фантазии на тему принуждения и доминирования. Это совсем не означает, что они хотят таких отношений в реальной жизни, скорее наоборот. Но в фантазиях есть нечто очень важное — зашифрованные темы и эмоции, в которых спрятано огромное количество сексуального возбуждения.

Многие наши спонтанные импульсы гасятся стыдом, запретами, воспитанием, и сексуальная энергия блокируется. А при активизации сексуальных фантазий мы возвращаем себе возбуждение. Вот почему люди любят смотреть эротику и порнографию. Благодаря этому они активизируют свои запретные, вытесненные, сексуально заряженные чувства и эмоции.

Напиши список желаний: