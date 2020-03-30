Карантинное меню: десять самых здоровых продуктов, которые всегда стоит иметь дома

Наше здоровье зависит от того, что мы едим, примерно наполовину (оставшаяся часть — это наследственность и образ жизни). А сейчас, когда нам всем приходится противостоять и стрессу, и коварному вирусу, особенно важно питаться правильно. Рассказываем, какие продукты лучше других защищают наше здоровье и что стоит запасать в холодильнике в первую очередь.

Яйца

Универсальный источник белка, а также витамина D и полезного холестерина. Яйца — это прекрасный завтрак, который поможет долго чувствовать себя сытым (и меньше перекусывать — особенно важно при работе из дома), а еще поддержат здоровье сердца и сосудов.

Рыба

Не только дорогие сорта с высоким содержанием жира — даже в самых простых и доступных разновидностях рыбы (например, минтае) содержится достаточно полезных кислот омега-3, а также ценного белка, который не только насыщает, но и помогает поддерживать здоровый уровень сахара в крови.

Молочные продукты

Если у вас нет аллергии на лактозу, то стоит пополнить запасы молока, сыра, творога и обязательно — кисломолочных продуктов. Но важно следить за тем, чтобы все они были приготовлены из цельного, а ни в коем случае не обезжиренного молока. Во‑первых, молочные продукты помогают восполнять дефицит кальция и витамина D, во‑вторых, поддерживают здоровье кишечной флоры (очень важно при снижении активности, которая почти неизбежна при работе из дома), а, в-третьих, защищают от инсульта и инфаркта — особенно сыр и йогурт. Но обратите внимание: йогурт стоит выбирать натуральный, без сахара и фруктовых добавок.

Орехи

Бесценный источник растительного белка, который полезнее для нашего сердца, чем животный. Кроме того, в орехах содержится очень много витаминов и минералов, необходимых для полноценной работы сердца, мозга и других жизненно важных органов. Наконец, орехи содержат много клетчатки, без которой невозможна здоровая работа пищеварительного тракта.

Овсянка

Помогает нормализовать уровень сахара в крови, поддерживать здоровый уровень кровяного давления, восполняет дефицит клетчатки, а еще — помогает нормальной работе кишечника. Обязательно проверьте, есть ли у вас достаточный запас этих полезных хлопьев или зерен (лучше, конечно, зерен) — и варите «королевскую кашу» на завтрак хотя бы два-три раза в неделю.

Бобовые

Фасоль, горох, нут, чечевица — в идеале их стоит есть каждый день, чтобы получать достаточно полезной клетчатки (дефицит которой испытывает практически каждый взрослый), растительного белка, а также витаминов и минералов, необходимых для нормальной работы нашего тела. Кроме того, блюда из бобовых очень сытные и, съев их на обед, вы не проголодаетесь до самого ужина — и точно не будете перекусывать.

Сухофрукты

Когда сидишь дома, много работаешь и еще больше нервничаешь, постоянно хочется сладкого — и для успокоения, и для пополнения запасов энергии. Чтобы не увлекаться конфетами и сладкой выпечкой, запаситесь сухофруктами — они намного полезнее. Кроме того, в них много витаминов и клетчатки.

Яблоки и груши

Свежие фрукты — обязательный ингредиент здорового рациона. Но если выбирать самые полезные из доступных — это, конечно же, яблоки и груши. О пользе для здоровья яблок мы уже писали, а про груши скажем только: они содержат особенное полезное вещество, которое помогает быстрее сжигать лишний жир.

Оливковое масло

Чтобы защитить здоровье и сосуды, чтобы поддерживать здоровый уровень холестерина, нам очень нужны полезные ненасыщенные жиры. Их, а также полезной кислоты Омега-3 очень много в оливковом масле: достаточно всего двух-трех столовых ложек в день. Главное, о чем стоит помнить: оливковое масло можно есть только в холодном виде.

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