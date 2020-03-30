С чем носить юбку плиссе этой весной: шесть беспроигрышных сочетаний с трикотажными топами, брюками и не только

Несколько сезонов назад юбки плиссе буквально заполонили улицы. Сейчас они не на пике популярности, однако томить их в шкафу без дела вовсе необязательно. Как снова пустить вещь в ход и при этом выглядеть суперактуально, рассказывает WMJ.ru, пересмотрев показы весна-лето — 2020.
Главное правило — укомплектовывать плиссированные юбки с вещами, которые точно актуальны в текущем сезоне. Вот шесть беспроигрышных вариантов.
С рубашкой
Рубашка с короткими рукавами — настоящий мастхэв сезона для тех, кто ищет облегченные варианты офисного дресс-кода или просто хочет пополнить весенне-летний гардероб актуальными вещами.
С брюками
Мы уже писали о том, как опытные модницы носят тандем юбок и брюк. Сейчас подобный фокус с такой же высокой вероятностью обречен на успех. Подойдут любые брюки — от трикотажных до строгих, от облегающих до суперсвободных.
С трикотажными топами
Трикотажные топы классно смотрятся как сами по себе, так и поверх всевозможных рубашек и даже жакетов. Вместе с юбкой плиссе с ними можно составлять образы совершенно разного толка. Надев топ на голое тело и с сандалиями/кедами, ты получишь классный повседневный образ, а поверх белой рубашки или жакета в клетку — интересный деловой.
С кожей
Сыграть на контрастах — всегда хорошая идея. Дерзкие кожаные жакеты, топы и рубашки, которые сейчас есть в гардеробе у каждой модницы, составят отличную пару романтичным юбкам. Так избежать приторности в образе легче всего.
С поло
Футболка со спортивными корнями попала этой весной в вишлисты всех модниц, а дизайнеры предложили носить ее с самыми неожиданными элементами гардероба — в частности, с летящими плиссированными юбками. Удача!
С худи и со свитшотами в тон
Сочетанием расслабленных и романтичных вещей уже никого не удивишь, однако с тем, что это удобный трюк для повседневной жизни, никак не поспоришь. Бренды Ambush и BY. Bonnie Young подсказывают, как можно не скатиться в банальность: подбирать худи и свитшоты прямо в тон юбке. Чтобы точно сделать образ актуальным, можно добавить остромодных аксессуаров — например, бейсбольную кепку.
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