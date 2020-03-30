С чем носить юбку плиссе этой весной: шесть беспроигрышных сочетаний с трикотажными топами, брюками и не только

Главное правило — укомплектовывать плиссированные юбки с вещами, которые точно актуальны в текущем сезоне. Вот шесть беспроигрышных вариантов.

С рубашкой

Рубашка с короткими рукавами — настоящий мастхэв сезона для тех, кто ищет облегченные варианты офисного дресс-кода или просто хочет пополнить весенне-летний гардероб актуальными вещами.

С брюками

Мы уже писали о том, как опытные модницы носят тандем юбок и брюк. Сейчас подобный фокус с такой же высокой вероятностью обречен на успех. Подойдут любые брюки — от трикотажных до строгих, от облегающих до суперсвободных.

С трикотажными топами

Трикотажные топы классно смотрятся как сами по себе, так и поверх всевозможных рубашек и даже жакетов. Вместе с юбкой плиссе с ними можно составлять образы совершенно разного толка. Надев топ на голое тело и с сандалиями/кедами, ты получишь классный повседневный образ, а поверх белой рубашки или жакета в клетку — интересный деловой.

С кожей

Сыграть на контрастах — всегда хорошая идея. Дерзкие кожаные жакеты, топы и рубашки, которые сейчас есть в гардеробе у каждой модницы, составят отличную пару романтичным юбкам. Так избежать приторности в образе легче всего.

С поло

Футболка со спортивными корнями попала этой весной в вишлисты всех модниц, а дизайнеры предложили носить ее с самыми неожиданными элементами гардероба — в частности, с летящими плиссированными юбками. Удача!

С худи и со свитшотами в тон

Сочетанием расслабленных и романтичных вещей уже никого не удивишь, однако с тем, что это удобный трюк для повседневной жизни, никак не поспоришь. Бренды Ambush и BY. Bonnie Young подсказывают, как можно не скатиться в банальность: подбирать худи и свитшоты прямо в тон юбке. Чтобы точно сделать образ актуальным, можно добавить остромодных аксессуаров — например, бейсбольную кепку.