САМЫЕ ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ ⟩ Как испечь хлеб в духовке в домашних условиях

В магазин сейчас лишний раз ходить не хочется, а без свежего хлеба становится как-то грустно. Но можно и самим испечь потрясающий каравай — без всякой хлебопечки, в обычной духовке.

Правила домашнего хлеба

Выбирайте качественную муку: от нее зависит, как будет подниматься тесто, получится ли хрустящая корочка. Лучше, если это будет мука из твердых сортов пшеницы.

Следите за качеством дрожжей. Сухие дрожжи в открытой пачке быстро портятся и могут перестать «работать». Сырые дрожжи нужно хранить в холодильнике, но и там они проживут недолго: у них очень ограниченный срок хранения.

Обязательно просеивайте муку. Хлеб должен дышать, а с помощью просеивания вы насытите его кислородом.

Базовый рецепт хлеба не содержит ни яиц, ни сливочного масла. Эти ингредиенты нужны только для сдобного теста.

Вымешивать тесто до фанатизма не нужно: главное — проследить, чтобы мука вобрала жидкость, тесто стало однородным, а уж в процессе брожения оно дойдет до совершенства.

Ржано-пшеничный хлеб

Ингредиенты: 2 стакана пшеничной муки, стакан ржаной муки, 280 мл теплой воды, 2 ч.л. сухих дрожжей, 1 ст. л. сахара, мука для работы.

Готовим: смешиваем и просеиваем оба вида муки, перемешиваем с дрожжами. В центре делаем углубление, по краям насыпаем соль и сахар. Делаем в центре углубление, наливаем воду и замешиваем тесто. Переносим на припыленную мукой поверхность, вымешиваем тесто до гладкости. Кладем в смазанную растительным маслом миску, закрываем пищевой пленкой или влажным полотенцем. Оставляем подойти в теплом месте. Когда тесто увеличится в объеме, формируем каравай или булочки, выкладываем на противень, делаем сверху небольшие насечки острым ножом, снова накрываем и оставляем подойти примерно на полчаса. Выпекаем в нагретой до 190 градусах духовке. Время зависит от размера каравая или булочек: на целый хлеб понадобится 40-50 минут, на небольшие булочки — 25-30.

Японский молочный хлеб на закваске

Это не закваска в классическом ее понимании: ее не нужно готовить три дня, «подкармливать» и давать дозреть в тепле. Ее нужно приготовить загодя, например, с вечера, и дать постоять в холодильнике. А утром на ней уже можно печь хлеб.

Ингредиенты: 540 г муки, 2 яйца (слегка взбейте их вилкой), 50 г сливочного масла, 60 мл молока, 60 мл жирных сливок, 80 г сахара, щепотка соли, 10 г сухого молока или сливок, 11 г сухих дрожжей. Для закваски: 1/3 стакана муки (около 50 г), 250 мл воды (или напополам с молоком).

Готовим: сперва делаем закваску. Муку высыпаем в маленькую кастрюльку, заливаем водой и ставим на небольшой огонь. Варим, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет. Получившийся клейстер накрываем крышкой и убираем в холодильник на несколько часов.

Когда смесь «дозреет», готовим тесто. Лучше всего делать это миксером. Смешиваем закваску, молоко, сливки, яйца. Муку просеиваем, смешиваем с дрожжами и сухим молоком. Высыпаем эту смесь поверх влажной, сверху добавляем соль и сахар и перемешиваем миксером на низкой скорости. Когда масса станет более-менее однородной, добавляем нарезанное маленькими кусочками мягкое масло. Вымешивайте, немного увеличив скорость. Когда тесто перестанет липнуть, выложите его на стол, слегка вымесите и оставьте в смазанной маслом миске подходить: оно должно увеличиться вдвое.

Когда тесто подойдет, разделите его на три части. Каждую раскатайте в лепешку, затем края загните к центру, положите швом вниз и слегка раскатайте. С короткого края сверните каждую рулетиком. Выложите рулетики в форму вплотную друг к другу, дайте подойти, чтобы тесто увеличилось вдвое. Затем смажьте сверху взбитым яйцом и выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов в течение 30 — 35 минут.

Деревенский хлеб с сыром и зеленью

Ингредиенты: 300 г шпината, стебель лука-порея, стакан тертого пармезана (или другого твердого сыра), 150 г сыра фета (раскрошить), 2 стакана муки, 2 ч.л. ложки разрыхлителя, немного тимьяна и четверть стакана любимой зелени (базилик, укроп), по ½ ч.л. черного перца и сладкой паприки, стакан молока, 2 ст.л.сливочного масла.

Готовим: заранее разогреваем духовку до 200 градусов. Шпинат обдаем чуть подсоленным кипятком и сразу ледяной водой, откидываем, чтобы стекла вода, затем тонко нарезаем. Масло растапливаем на сковороде, добавляем тонко нарезанный лук-порей, пассеруем до мягкости, добавляем шпинат и готовим, пока не выпарится жидкость. Охлаждаем смесь.

В миску просеиваем муку с разрыхлителем, добавляем соль, перец, паприку, мелко нарубленную зелень и оба вида сыра. Перемешиваем и потихоньку вливаем молоко — чтобы получилось мягкое тесто.

Тесто вымешиваем на столе до однородности. Формируем хлеб, булочки или косичку и выпекаем до готовности около 40 минут.