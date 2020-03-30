СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ ⟩ Как правильно красить волосы, чтобы не сжечь их

Профессиональные колористы дают советы, благодаря которым вы можете быть уверены — ваши волосы будут красивыми, пишет «Домашний Очаг».
Окрашивание волос — это серьезный шаг, поэтому мы должны четко понимать, как оно повлияет на качество волос. Красивый цвет не получишь на нездоровых прядях, так как отсутствие блеска искажает желаемый оттенок. А что такое блеск? Это закрытая кутикула, которая отражает от себя свет, это наполненный волос. Начнем с того, что важные составляющие волоса — протеин, вода и липиды.
При окрашивании мы должны учитывать несколько факторов:
- исходную базу (цвет): были ли ранее окрашены волосы, либо же они натуральные;
- повреждение, чувствительные участки, пористость, толщина и эластичность волос;
- желание клиента и реальные возможности;
- выбор красителя и оксида и обязательное тонирование волос после обесцвечивания;
- дальнейший уход за волосами и созданным цветом.
Поговорим подробнее об этом.
Каждый мастер знает, что с натуральными волосами проще работать — больше возможностей и вариантов, разные техники и красители (учесть нужно только уровень тона с 1-го по 10-й), определить фон осветления и оттенок, к которому мы стремимся, и заложить нейтрализацию. Здесь все просто. А вот если волосы были ранее окрашены, то нужна более детальная консультация: когда было последнее окрашивание, как часто его делают, чем? И, конечно, качество полотна.
Самый важный этап подготовки к окрашиванию — это тест пряди. Если стоит задача создать цвет намного светлее, а мы не знаем, чем раньше окрашивали клиента, то без теста пряди выявить историю волос невозможно. Не стоит обнадеживать ни себя, ни клиента раньше времени. Потом уже можно предложить реальный вариант исхода событий, технику и продукт, с которым проводится окрашивание.
Выбор красителя и оксида
Этот факт влияет на выбор оксида, который мы будем использовать, красителя и создание блеска, что немаловажно. Красители есть разные: перманентные (стойкие), полуперманентные (тонирующие), прямые и натуральные (хна).
Стойкий краситель способен рассветлить, затемнить, изменив натуральный пигмент волоса. В России концентрацию оксида определяют в процентах, в Европе и Америке в Volume: 3% - 10 vol; 6% - 20 vol; 9% - 30 vol; 12% - 40 vol.
Сам оксид не способен рассветлить, но при взаимодействии с активными компонентами, которые находятся в красителе, высвобождается атомарный кислород. Вот как раз его объём/количество (Volumes) и обозначается на оксидах. Чем больше цифра, тем сильнее и быстрее проходит процесс осветления натурального пигмента. Ты спросишь: «А зачем нам рассветлять? Я хочу просто покраситься стойким красителем».
Окрашивание волос. Иллюстративное фото
Shutterstock
Теперь рассмотрим полуперманентное окрашивание. Такой краситель не влияет на натуральный пигмент, он не изменяет и не рассветляет, соответственно. Он распределяется в кутикулярном слое, ухаживает за волосами, обеспечивает стабильность цвета в течении месяца (также это зависит от того, чем ты пользуешься дома, но к этому мы еще вернемся). Такого рода красители мы используем для придания блеска, оттенка на ранее осветленных или окрашенных волосах. Они не агрессивны.
И вот мы подошли к важному моменту: почему необходимо тонировать раз в месяц ранее обесцвеченные волосы? Я очень часто привожу в пример добычу нефти. При извлечении в недрах образуются пустоты, которые необходимо заполнять, в худшем случае водой, в лучшем — специальным составом, чтобы не было обрушений.
То же самое происходит в структуре волоса: если мы забрали пигмент, а это белок, то в структуру волоса должны поместить искусственный пигмент, который придаст волосам плотность, за счёт чего кутикула будет закрыта и станет отражать свет, то есть блестеть. Напоминаю, что качество волоса зависит от его плотности и наполнения. После воздействия УФ-лучей, другими словами, после отдыха на море, рекомендую тонировать волосы. Выгоревший волос имеет такую же структуру, как и осветлённый. И, конечно, пару слов о домашнем уходе. Красивое окрашивание — это ещё не все. Нужно запомнить, что домашний уход влияет на длительность окрашивания и качество волос. Профессионально подобранный уход (шампунь, кондиционер, маски, масла, спреи, стайлинги и пр.) по типу волос и кожи головы дают возможность восхищаться волосами всем без исключения и в первую очередь самой себе.
Краситель бывает стойкий (щелочной) и нестойкий (кислый). Стойкий краситель работает с сединой, рассветляет, способен изменить натуральную базу, работает внутри волоса. Нестойкий краситель (тонирующий) не работает с сединой, действует на поверхности волоса (кутикула), используется при повторном окрашивании. Любые красители работают с проявителем цвета (оксид) — это перекись водорода, необходимы для проявления цвета. Чем выше процент проявителя, тем агрессивнее взаимодействие с щелочью:
- самые щадящие 1−2% оксиды используются при тонировании с кислым красителем;
- 3% — окрашивание тон в тон, на тон темнее, не работает с сединой;
- 6% — тон в тон, на 1 тон светлее, работает с сединой;
- 9% — на 2 тона светлее, работает с сединой;
- 12% — на 3 тона светлее, работает, но не используется с сединой.
Окрашивание волос. Иллюстративное фото
Shutterstock
На данный момент прогресс в индустрии красоты не стоит на месте, в состав красителей входят уходовые компоненты, растительные ингредиенты, масла, экстракты, которые защищают, поддерживают здоровье волос, питают и увлажняют. И не менее важно использовать домашний уход, который должен соответствовать типу окрашивания.