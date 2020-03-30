СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ ⟩ Как правильно красить волосы, чтобы не сжечь их

Теперь рассмотрим полуперманентное окрашивание. Такой краситель не влияет на натуральный пигмент, он не изменяет и не рассветляет, соответственно. Он распределяется в кутикулярном слое, ухаживает за волосами, обеспечивает стабильность цвета в течении месяца (также это зависит от того, чем ты пользуешься дома, но к этому мы еще вернемся). Такого рода красители мы используем для придания блеска, оттенка на ранее осветленных или окрашенных волосах. Они не агрессивны.

Я люблю кислые красители, то есть с кислым уровнем pH. У Redken есть легендарный краситель Shades Eq Gloss — в буквальном смысле «краситель для волос, который думает, что он кондиционер». Его полуперманентная ухаживающая формула на основе кислого уровня pH оставляет волосы здоровыми и блестящими, делая цвет насыщеннее и привлекательнее. Краситель Shades EQ идеально подходит как для придания дополнительного блеска и ухода за натуральными, ранее неокрашенными волосами, так и для обновления цвета ранее окрашенных стойкими красителями волос.

И вот мы подошли к важному моменту: почему необходимо тонировать раз в месяц ранее обесцвеченные волосы? Я очень часто привожу в пример добычу нефти. При извлечении в недрах образуются пустоты, которые необходимо заполнять, в худшем случае водой, в лучшем — специальным составом, чтобы не было обрушений.

Окрашивание волос. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

То же самое происходит в структуре волоса: если мы забрали пигмент, а это белок, то в структуру волоса должны поместить искусственный пигмент, который придаст волосам плотность, за счёт чего кутикула будет закрыта и станет отражать свет, то есть блестеть. Напоминаю, что качество волоса зависит от его плотности и наполнения. После воздействия УФ-лучей, другими словами, после отдыха на море, рекомендую тонировать волосы. Выгоревший волос имеет такую же структуру, как и осветлённый. И, конечно, пару слов о домашнем уходе. Красивое окрашивание — это ещё не все. Нужно запомнить, что домашний уход влияет на длительность окрашивания и качество волос. Профессионально подобранный уход (шампунь, кондиционер, маски, масла, спреи, стайлинги и пр.) по типу волос и кожи головы дают возможность восхищаться волосами всем без исключения и в первую очередь самой себе.

Первый этап в окрашивании — это диагностика волос. Важно всё: структура волоса, уход, история окрашивания. Затем определение натуральной базы, обсуждение желаемого результата и составление алгоритма действий.

Краситель бывает стойкий (щелочной) и нестойкий (кислый). Стойкий краситель работает с сединой, рассветляет, способен изменить натуральную базу, работает внутри волоса. Нестойкий краситель (тонирующий) не работает с сединой, действует на поверхности волоса (кутикула), используется при повторном окрашивании. Любые красители работают с проявителем цвета (оксид) — это перекись водорода, необходимы для проявления цвета. Чем выше процент проявителя, тем агрессивнее взаимодействие с щелочью:

самые щадящие 1−2% оксиды используются при тонировании с кислым красителем;

3% — окрашивание тон в тон, на тон темнее, не работает с сединой;

6% — тон в тон, на 1 тон светлее, работает с сединой;

9% — на 2 тона светлее, работает с сединой;

12% — на 3 тона светлее, работает, но не используется с сединой. Окрашивание волос. Иллюстративное фото Shutterstock