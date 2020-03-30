ТОЛЬКО МОЛОДЕЕТ ⟩ Максим Галкин показал свежее фото с 70-летней Аллой Пугачевой и детьми

Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с детьми - 6-летними Лизой и Гарри - находятся сейчас на карантине в своем замке в Подмосковье. На странице в Instagram телеведущий регулярно показывает поклонникам, как проходят их будни дома. Так, Максим радует подписчиков забавными видео с женой и детьми. А в этот раз Галкин опубликовал свежий семейный снимок. Судя по всему, звездное семейство вышло на прогулку.