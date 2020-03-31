Что есть чтобы быстро уснуть? Ответ на этот частый вопрос нашла редакция tochka.net и делится им с тобой.
Как это работает?
Есть ряд продуктов, которые успокаивает нервную систему. Для того, чтобы продукты помогли тебе уснуть, нужно выполнять ряд рекомендаций.
- Ужин готовь из продуктов с высоким содержанием белка. В них должна обязательно содержаться аминокислота триптофан, которая способствует выработке мелатонина.
- Для лучшего усвоения триптофана сочетай белковые продукты с рисом, картофелем или макаронами.
- В течение дня занимайся спортом, делай хотя бы легкие упражнения и утреннюю зарядку.
- Откажись от ночных посиделок за компьютером. И не листай ленту Instagram до поздна. Просто отложи все гаджеты.
- Вечерний кофе замени чашкой травяного чая с молоком или чая с ромашкой.
Что есть чтобы быстро уснуть: ТОП-7
- Вишня и черешня. В этих ягодах содержится мелатонин - горомон, отвечающий за регуляцию суточных ритмов.
- Молоко и йогурт. В коровьем молоке содержится не только кальций, но и триптофан.
- Рис жасмин. Есть такой рис нужно за четыре часа до сна, именно тогда ты добьешься нужного эффекта.
- Бананы. В бананах также содержится триптофан.
- Мясо индейки. Именно эта птица содержит триптофан.
- Рыба. В лососе, тунце, филе палтуса и других видах рыбы содержится витамин В6, необходимый для выработки гормона мелатонина.
- Сыр. Всего несколько ломтиков сыра за полчаса до сна также помогут лучше уснуть.
Что нельзя есть перед сном?
Конечно же, есть и ряд продуктов, которые нужно вычеркнуть из рациона ради хорошего сна:
- крепкий кофе,
- черный чай,
- энергетические напитки,
- алкоголь,
- сладкие газированные напитки,
- копченое мясо,
- острые продукты.