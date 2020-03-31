Как это работает?

Есть ряд продуктов, которые успокаивает нервную систему. Для того, чтобы продукты помогли тебе уснуть, нужно выполнять ряд рекомендаций.

Ужин готовь из продуктов с высоким содержанием белка. В них должна обязательно содержаться аминокислота триптофан, которая способствует выработке мелатонина. Для лучшего усвоения триптофана сочетай белковые продукты с рисом, картофелем или макаронами. В течение дня занимайся спортом, делай хотя бы легкие упражнения и утреннюю зарядку. Откажись от ночных посиделок за компьютером. И не листай ленту Instagram до поздна. Просто отложи все гаджеты. Вечерний кофе замени чашкой травяного чая с молоком или чая с ромашкой.

Что есть чтобы быстро уснуть: ТОП-7

Вишня и черешня. В этих ягодах содержится мелатонин - горомон, отвечающий за регуляцию суточных ритмов.

Молоко и йогурт. В коровьем молоке содержится не только кальций, но и триптофан.

Рис жасмин. Есть такой рис нужно за четыре часа до сна, именно тогда ты добьешься нужного эффекта.

Бананы. В бананах также содержится триптофан.

Мясо индейки. Именно эта птица содержит триптофан.

Рыба. В лососе, тунце, филе палтуса и других видах рыбы содержится витамин В6, необходимый для выработки гормона мелатонина.

Сыр. Всего несколько ломтиков сыра за полчаса до сна также помогут лучше уснуть.

Что нельзя есть перед сном?

Конечно же, есть и ряд продуктов, которые нужно вычеркнуть из рациона ради хорошего сна: