Вт, 31.03.2020

Что есть, чтобы быстро уснуть

Сон. Фото иллюстративное

ФОТО: Shutterstock

Что есть чтобы быстро уснуть? Ответ на этот частый вопрос нашла редакция tochka.net и делится им с тобой.

Как это работает?

Есть ряд продуктов, которые успокаивает нервную систему. Для того, чтобы продукты помогли тебе уснуть, нужно выполнять ряд рекомендаций.

  1. Ужин готовь из продуктов с высоким содержанием белка. В них должна обязательно содержаться аминокислота триптофан, которая способствует выработке мелатонина.
  2. Для лучшего усвоения триптофана сочетай белковые продукты с рисом, картофелем или макаронами.
  3. В течение дня занимайся спортом, делай хотя бы легкие упражнения и утреннюю зарядку.
  4. Откажись от ночных посиделок за компьютером. И не листай ленту Instagram до поздна. Просто отложи все гаджеты.
  5. Вечерний кофе замени чашкой травяного чая с молоком или чая с ромашкой.

Что есть чтобы быстро уснуть: ТОП-7

  • Вишня и черешня. В этих ягодах содержится мелатонин - горомон, отвечающий за регуляцию суточных ритмов.
  • Молоко и йогурт. В коровьем молоке содержится не только кальций, но и триптофан.
  • Рис жасмин. Есть такой рис нужно за четыре часа до сна, именно тогда ты добьешься нужного эффекта.
  • Бананы. В бананах также содержится триптофан.
  • Мясо индейки. Именно эта птица содержит триптофан.
  • Рыба. В лососе, тунце, филе палтуса и других видах рыбы содержится витамин В6, необходимый для выработки гормона мелатонина. 
  • Сыр. Всего несколько ломтиков сыра за полчаса до сна также помогут лучше уснуть.

Что нельзя есть перед сном?

Конечно же, есть и ряд продуктов, которые нужно вычеркнуть из рациона ради хорошего сна:

  • крепкий кофе,
  • черный чай,
  • энергетические напитки,
  • алкоголь,
  • сладкие газированные напитки,
  • копченое мясо,
  • острые продукты.
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