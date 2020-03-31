Секрет долголетия королевы Елизаветы – ее рацион: рассказывает дворцовый повар

О рационе Елизаветы написано немало. Ее бывший повар Даррен Макгрэди, работавший в Букингемском дворце с 1985 по 1993 год, даже выпустил поваренную книгу «Есть по-королевски» (Eating Royally), пишет SportChic.

И, несмотря на то, что шеф работал более 20 лет назад, он до сих пор дает интервью и комментарии на эту тему. В свое оправдание повар говорит, что рацион королевы не менялся начиная с 1953 года – когда она взошла на престол. А его фраза о том, что в отличие от принца Филиппа, который живет, чтобы есть, королева Елизавета следует принципам ЗОЖ, давно уже стала мемом.

На первый взгляд, чисто английская еда не кажется здоровой и сбалансированной, но привычки Елизаветы могут дать 100 очков вперед любому зожнику. Вот что мы можем взять на вооружение.

Рыбный день — не только четверг

Королева не ест картофель, рис и макароны. А вот жареную рыбу – практически каждый день, на обед или ужин. С гарниром из овощей.

Иногда на обед у венценосной особы – курица, тоже с тушеными овощами. Она также является поклонницей салатов из свежих овощей. К файф-о-клок ти, полдничному чаю – бутерброды с лососем.

Может, поэтому ее ум в тонусе? Помните, как в детстве нам часто говорили: хочешь быть умным, ешь рыбу, там фосфор. Действительно, рыба – это питательный, богатый белками продукт, многие сорта содержат полезные для сердца омега-3 жирные кислоты.

Согласно результатам одного исследования, люди лучше справились с тестом на рабочую память после приема ежедневной добавки с омега-3 в течение шести месяцев, а один из источников омега-3 – именно лосось.

Клубничные поля

На лето из душного Лондона королева уединяется в замке Балморал, что в высокогорье Шотландии. Разумеется, там есть и сад, и огород. Больше всего королева обожает клубнику!

И не зря: ягоды – чемпионы по содержанию антиоксидантов полифенолов, которые играют роль в обмене веществ, поддержании нормального веса и лечении хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, нейродегенеративные нарушения и даже рак.

Также исследования показали, что люди, которые едят много ягод, имеют самые низкие показатели снижения когнитивных функций, включая развитие болезни Альцгеймера.

Полифенолы, помимо ягод, содержатся еще в вине и темном шоколаде. И это та еда, в которой королева себе не отказывает. Если она хочет сладкого, то съедает кусочек любимого шоколадного торта или дольку темного шоколада, а рюмочка джина перед обедом или бокал сухого красного – это святое.

Дорога ложка к обеду

Но попробуйте включить клубнику в январское меню, и королева тут же отправит ее обратно и скажет: не смейте посылать мне ягоды с другого континента, обработанные консервантами. Еда королей – это сезонная еда!

Палата мер и весов

Королева ест небольшими порциями, предпочитает несколько легких блюд одному тяжелому. Самый плотный прием пищи – завтрак, часто из нескольких небольших блюд. Общеизвестно, что плотный завтрак более полезен для потери веса, чем тяжелый ужин.

Выпейте чаю

И, как говорят англичане last, but not least. История о королевской диете не будет законченной без упоминания о чае. Фаворит королевы – традиционный английский «Эрл Грей» с бергамотом.