Как одеваться, чтобы выйти замуж: советы стилиста 

«Рамблер» выяснил, как нужно одеваться, чтобы уже в скором будущем получить «то самое» предложение.

Изящная обувь

Какие бы безумные ботинки не придумали дизайнеры в новом сезоне, классика остается классикой во все времена. Нет более женственной обуви, чем лодочки на средней шпильке. Очевидно, что такие туфли непрактичны и мало кто решится надеть их, если предстоит провести весь день на ногах. Но если вы отдаете предпочтение более комфортным моделям, сочетайте их с летящими юбками или брюками, подчеркивающими фигуру.

Глубокие декольте и экстра-мини — долой

В попытках привлечь понравившегося мужчину некоторые женщины обращаются к тяжелой артиллерии и надевают самые откровенные наряды: прозрачные блузки с глубоким декольте, экстра короткие юбки и 15-сантиметровые шпильки. А после те же самые женщины удивляются, почему никто не относится к ним серьезно.

Дело в том, что мужчины, как правило, выбирают в жены элегантных девушек, которые умеют подчеркивать свои достоинства, но при этом не выставляют их на всеобщее обозрение. А «кричащий» наряд напомнит им лишь о героине Джулии Робертс в «Красотке» — о той, какой она была в начале фильма.

Подчеркивайте талию