Как одеваться, чтобы выйти замуж: советы стилиста 

В погоне за модными тенденциями девушки нередко теряют свою индивидуальность и перестают быть женственными. При этом многие из них мечтают выйти замуж, вот только мужчин не привлекают oversize-силуэты и «уродливые» кроссовки, как бы за ними не охотились модницы по всему миру.
«Рамблер» выяснил, как нужно одеваться, чтобы уже в скором будущем получить «то самое» предложение.
Какие бы безумные ботинки не придумали дизайнеры в новом сезоне, классика остается классикой во все времена. Нет более женственной обуви, чем лодочки на средней шпильке. Очевидно, что такие туфли непрактичны и мало кто решится надеть их, если предстоит провести весь день на ногах. Но если вы отдаете предпочтение более комфортным моделям, сочетайте их с летящими юбками или брюками, подчеркивающими фигуру.
Глубокие декольте и экстра-мини — долой
В попытках привлечь понравившегося мужчину некоторые женщины обращаются к тяжелой артиллерии и надевают самые откровенные наряды: прозрачные блузки с глубоким декольте, экстра короткие юбки и 15-сантиметровые шпильки. А после те же самые женщины удивляются, почему никто не относится к ним серьезно.
Дело в том, что мужчины, как правило, выбирают в жены элегантных девушек, которые умеют подчеркивать свои достоинства, но при этом не выставляют их на всеобщее обозрение. А «кричащий» наряд напомнит им лишь о героине Джулии Робертс в «Красотке» — о той, какой она была в начале фильма.
Подчеркивайте талию
Не нужно иметь модельные параметры, чтобы выигрышно подчеркнуть талию поясом. Подобные «перепады» в силуэте действуют на мужчин как наркотик, поэтому не скрывайте свои формы за вещами вроде объемных толстовок и платьев-мешков. При этом не стоит кидаться из крайности в крайность и выбирать полностью облегающую одежду. Оставьте вашему избраннику простор для фантазии.