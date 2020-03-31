Даже на карантине нужно быть красивой: шикарный весенний макияж улучшит ваше настроение!

1. Начните с подготовки кожи. Для этого нанесите на лицо крем или серум и нежными массирующими движениями помогите ему впитаться в кожу.

2. Если на лице есть красные точки или пятна, используйте консилер зеленоватого тона для их маскировки. На тусклых участках лица с желтоватым подтоном применяйте лиловатый консилер, а темные круги под глазами можно скрыть при помощи консилера, который немного светлее тона кожи.

3. Для выравнивания тона кожи вместо тонального крема лучше нанести тонкий слой СС-крема и растушевать его кисточкой, вбивая в кожу. Для закрепления макияжа и матового эффекта нанесите на все лицо полупрозрачную пудру.

4. Чтобы выделить скулы, подчеркните их рассыпчатой пудрой темнее тона кожи. Для большей выразительности нанесите пудру на линию роста волос и легким слоем на все лицо. Визуально моложе вас сделают румяна розового или кораллового оттенка.

5. При помощи карандаша или маркера для бровей заполните безволосыех промежутки и зафиксируйте форму бровей. Для эффектного результата лучше делать четкие движения-штрихи.

6. Перед тем как наносить тени, нанесите на веки легкий консилер, который поможет теням держаться дольше. В первую очередь, нанесите матовые бежевые тени по линии орбиты века и по контуру нижних ресниц. Для основного цвета возьмите более светлые тени, например, светло-розовые или перламутровые белые.

7. Вместо лайнера используйте темно-коричневые тени. Для равномерного нанесения немного намочите кисточку, тогда тени и зафиксируются надежнее.

8. Чтобы ресницы казались длиннее, перед тушью нанесите на них специальный праймер, а затем уже саму тушь. Весной можно смело экспериментировать с цветной, например, синей или фиолетовой тушью. Не зацикливайтесь исключительно на черной.