«Старая дева»: Екатерина Варнава о перспективе замужества

Екатерина Варнава во время прямого эфира на YouTube c журналистом Сергеем Минаевым рассказала о перспективах замужества и высказала предположения о том, когда закончится эпидемия коронавируса, рассказал Пятый канал.

Несмотря на длительные отношения с танцором Константином Мякиньковым и полученное от него предложение руки и сердца, звезда Comedy Woman уверена, что ей уже поздно выходить замуж.

«Для меня сам брак не так актуален сегодня, потому что я самодостаточная. И если иногда чувствую себя максимально одинокой и незащищенной, это абсолютно мои проблемы, так называемый ПМС. Я поняла, что не создана для брака. Возможно, кто-то поймет так: в свое время меня не позвали замуж, и я старая никому не нужная дева. И это тоже правда», — призналась Екатерина Варнава.

Звезда Comedy Woman отметила, что ее мать вышла замуж за отца в 18 лет и прожила с ним 55 лет. Екатерина Варнава уверена, что такого мужчину ей встретить не суждено.

В настоящее время юмористка и ее возлюбленный соблюдают режим самоизоляции, их абсолютно не смущает происходящее. Парочка наслаждается общением и разгребает накопившиеся из-за насыщенного графика дела.

Помимо прочего, Екатерина Варнава поделилась рассуждениями матери об эпидемии коронавируса. Близкий человек знаменитости имеет непосредственное отношение к медицине и считает, что сложившаяся неблагополучная ситуация продлится еще долго.