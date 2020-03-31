СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА ⟩ Как не растолстеть и не спиться на самоизоляции

Сегодня большинство людей перешли на удаленную работу из дома. Как избежать депрессии, не растолстеть и, чего уж там, не спиться, сидя дома в четырех стенах. Об этом «Комсомолке» рассказала российский трансформационный коуч, нутрициолог и фитнес-тренер Екатерина Быкова. Советы простые, и следовать им может любой человек.