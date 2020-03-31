СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА ⟩ Как не растолстеть и не спиться на самоизоляции

Сегодня большинство людей перешли на удаленную работу из дома. Как избежать депрессии, не растолстеть и, чего уж там, не спиться, сидя дома в четырех стенах. Об этом «Комсомолке» рассказала российский трансформационный коуч, нутрициолог и фитнес-тренер Екатерина Быкова. Советы простые, и следовать им может любой человек.
Полки в кухне и ваш холодильник должны быть заполнены разнообразной едой. Чтобы лишний раз не ходить по магазинам, продумайте меню на неделю и составьте список, с которым пойдете в магазин за продуктами.
В рационе обязательно должен быть белок – это мясо, курица, рыба, морепродукты и все, что вы обычно едите. Любимые крупы, овощи, фрукты. Вариант, чтобы минимизировать походы в супермаркет – замороженные овощи. Также не забывайте про полезные жиры – авокадо, маслины, орехи, масло.
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