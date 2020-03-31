Названа температура, уничтожающая коронавирус при стирке одежды

Эксперты компании Dr Beckman рассказали, как правильно стирать одежду, чтобы снизить риск распространения коронавируса. По их словам, для постельного белья, полотенец и одежды достаточно температуры воды в 60 градусов, пишет Topnews.
«Существует распространенное заблуждение, что стирать одежду следует при максимальной температуре. Однако в этом нет необходимости. Тесты показали, что 60 градусов с хорошим моющим средством достаточно, чтобы уничтожить вирус», - рассказала представитель Dr Beckman Сьюзен Фермер.
Эксперт заявила, что одежду лучше не накапливать, и устраивать большую стирку следует чаще, пишет Express.
Сотрудники британского Национального центра здравоохранения подчеркивают, что вирус может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через прикосновения к загрязненным поверхностям. «Чтобы остановить распространение микробов, следует периодически проводить уборку в доме, уделяя особое внимание кухне и туалету, где вероятность заражения повышается в несколько раз», - пояснили врачи.
Эксперты пояснили, что нужно использоваться для эффективной очистки поверхностей, и как избежать опасности дополнительного распространения вируса. «Используйте мыло и горячую воду, чтобы смыть микробы, или дезинфицирующее средство, чтобы убить их. После чистки тщательно высушите поверхности, особенно столешницы и разделочные доски, ведь влажность помогает оставшимся микробам выживать, а при достаточном количестве воды еще и размножаться», - предупредили эксперты.