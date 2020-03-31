Названа температура, уничтожающая коронавирус при стирке одежды

«Существует распространенное заблуждение, что стирать одежду следует при максимальной температуре. Однако в этом нет необходимости. Тесты показали, что 60 градусов с хорошим моющим средством достаточно, чтобы уничтожить вирус», - рассказала представитель Dr Beckman Сьюзен Фермер.

Эксперт заявила, что одежду лучше не накапливать, и устраивать большую стирку следует чаще, пишет Express.

Сотрудники британского Национального центра здравоохранения подчеркивают, что вирус может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через прикосновения к загрязненным поверхностям. «Чтобы остановить распространение микробов, следует периодически проводить уборку в доме, уделяя особое внимание кухне и туалету, где вероятность заражения повышается в несколько раз», - пояснили врачи.